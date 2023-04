Jadwal Bola Sabtu 15 April 2023: Persija, Persib, Man City, Chelsea, Duo Milan, Napoli, Madrid, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 15-16 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Baca Juga: Prediksi Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 Pekan Terakhir Malam Ini

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 akan menampilkan laga pekan ke-34 atau pekan terakhir. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya disiarkan langsung oleh Indosiar.

Simak jadwalnya:

20.30 Persib Bandung vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

20.30 Persebaya Surabaya vs Dewa United (Vidio)

20.30 Persija Jakarta vs PSS Sleman (Vidio).

Dua dari tiga laga tersebut akan jadi perebutan jatah tiket ke playoff Piala AFC. Persija Jakarta dan Persib Bandung akan bersaing mendapatkannya, dengan memastikan diri finis sebagai runner-up.

Persija kini ada di posisi kedua itu dengan nilai 63. Tim berjulukan Macan Kemayoran ini hanya unggul satu poin dari Persib Bandung yang ada di bawahnya.

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-31. Malam ini akan ada sejumlah pertandingan, yang disiarkan Vidio. Simak selengkapnya:

18:30 Aston Villa vs Newcastle

21:00 Chelsea vs Brighton

21:00 Everton vs Fulham

21:00 Southampton vs Crystal Palace

21:00 Tottenham vs Bournemouth

21:00 Wolverhampton vs Brentford

23:30 Manchester City vs Leicester City.

Manchester City tak boleh terpeleser bila ingin menjaga peluang juara. Mereka kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 67, tertinggal enam poin dari Arsenal. Leicester ada di zona degradasi dengan nilai 25.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-29. Malam ini antara lain akan hadir aksi Real Madrid, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio. Inilah jadwal lengkapnya:

19:00 Villarreal vs Real Valladolid

21:15 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

23:30 Real Betis vs Espanyol

02:00 Cadiz vs Real Madrid.

Real Madrid akan berusaha membendung Barcelona saat melawan Cadiz. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 59, tertinggal 13 poin dari Barca, yang baru akan bermain melawan Getafe pada Minggu malam.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-30. Sejumlah laga seru akan hadir malam, termasuk menampilkan aksi Napoli, AC Milan, dan Inter Milan.

Simak jadwalnya, yang disiarkan Bein Sport dan Vidio:

20:00 Bologna vs AC Milan

23:00 Napoli vs Hellas Verona

01:45 Inter Milan vs Monza.

Napoli sudah dekat dengan gelar juara. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 74, unggul 15 poin dari Lazio. AC Milan di posisi keempat dengan nilai 52, unggu satu angka dari Inter yang ada di bawahnya.

Liga Jerman

Pertandingan pekan ke-28 LIga Jerman akan hadir malam ini. Bayern Munchen termasuk yang akan tampil. Mereka akan berusaha menjaga posisi puncak klasemen, yang merepa duduki dengan keunggulan dua poin saja dari Borussia Dortmund, yang juga akan bermain malam ini.

Simak jadwalnya, yang disiarkan Mola TV:

20:30 Bayern Munchen vs Hoffenheim

20:30 Koln vs Mainz

20:30 RB Leipzig vs Augsburg

20:30 VfB Stuttgart vs Dortmund

23:30 Eintracht Frankfurt vs B. Monchengladbach

Liga Prancis

Kompetisi Liga Prancis sudah pekan ke-31 akan menampilkan bentrokan dua tim teratas klasemen. PSG akan menjamu Lens. PSG saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 69, unggul 6 poin dari Lens yang ada di bawahnya. Simak jadwalnya, yang disiarkan Vidio, yakni:

22:00 Rennes vs Reims

02:00 PSG vs Lens.

Pilihan Editor: Kata Indra Sjafri Setelah Timnas U-22 Dikalahkan Lebanon

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.