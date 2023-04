Jadwal Bola Jumat 21 April 2023: Arsenal di Liga Inggris, PSG di Liga Prancis, Juga Ada Liga Italia dan Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 21-22 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Inggris akan menampilkan pertandingan Arsenal vs Southampton. Arsenal akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah terus ditahan lawan dalam dua laga terakhirnya. Mereka masih ada di puncak klasemen, tapi selisih poinnya dari Manchester City tersisa 4 poin saja. Padahal City masih memiliki satu laga tertunda.

Southampton bisa jadi lawan mudah bagi The Gunners. Mereka ada di dasar klasemen dengan nilai 23. Tim ini baru 6 kali menang dari 31 laga yang dijalanunya.

Jadwal bola malam ini juga akan menghadirkan laga Angers vs PSG di Liga Prancis. PSG akan berusaha menjaga tren positif setelah bangkit dari dua kekalahan beruntun dengan memenangi dua laga terakhirnya. Mereka berada di puncak klasemen dengan nilai 72, unggul 8 angka dari Marseille. Angers ada di urutan terbawah klasemen dengan nilai 14.

Sementara itu, laga Espanyol vs Cadiz akan hadir di Liga Spanyol. Verona vs Bologna di Liga Italia dan Augsburg vs VfB Stuttgart di Liga Jerman.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga Inggris Pekan Ke-32

02:00 Arsenal vs Southampton (Live Vidio).

Liga Spanyol Pekan Ke-30

02:00 Espanyol vs Cadiz (Live Bein Sport, Vidio).

Liga Italia Pekan Ke-31

01:45 Verona vs Bologna (Live Bein Sport, Vidio).

Liga Jerman Pekan Ke-29

01:30 Augsburg vs VfB Stuttgart (Mola TV)

Liga Prancis Pekan Ke-32

02:00 Angers vs PSG (Vidio).

