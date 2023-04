Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-30: Barcelona vs Atletico Madrid 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-30 sudah tuntas digelar, Senin dinihari, 24 April 2023. Barcelona mampu menjaga jarak dari Real Madrid setelah mengalahkan Atletico Madrid 1-0.

Barcelona mendominasi pertandingan di Camp Nout itu, tapi kesulitan menembus pertahanan Atletico Madrid yang rapat. Mereka hanya meraih satu gol lewat Ferran Torres menjelang berakhirnya babak pertama.

Kemenangan ini membuat Barcelona tetap mapan di puncak klasemen Liga Spanyol. Mereka mengemas 76 poin dari 30 pertandingan, berselisih 11 poin dari Real Madrid di peringkat kedua. Sehari sebelumnya Madrid menang 2-0 atas Celta Vigo.

Atletico Madrid masih tertahan di peringkat ke-3 klasemen. Mereka mengumpulkan 60 poin dari 30 pertandingan dan akan sulit untuk juara karena sudah tertinggal 16 angka dari Barcelona, ketiga kompetisi menyisakan delapan laga saja.

Pada pekan ke-31, Barcelona akan menghadapi Rayo Vallecano, Kamis, 27 April. Atletico Madrid akan menjamu Mallorca, di hari yang sama. Sedangkan Real Madrid menyambangi Girona, pada 25 April.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-30

Sabtu, 22 April 2023

Espanyol vs Cadiz 0-0

Osasuna vs Betis 3-2

Almeria vs Athletic Bilbao 1-2

Real Sociedad vs Rayo Vallecano 2-1

Valladolid Girona 1-0

Real Madrid vs Celta Vigo 2-0.

Minggu, 23 April 2023

Elche vs Valencia 0-2

Barcelona vs Atletico Madrid 1-0

Mallorca vs Getafe 3-1

Sevilla vs Villarreal 2-1.

