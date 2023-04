Jadwal Bola Selasa 25 April 2023: Ada Liga Inggris dan Liga Spanyol, Real Madrid Bermain

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 25-26 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir tiga pertandingan pekan ke-33. Salah satu laga yang akan berlangsung adalah Leeds United vs Leicester City.

Leeds akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam tiga laga sebelumnya. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 29, hanya unggul satu angka dari Leicester City yang ada di bawahnya.

X

Jadwa Liga Inggris lainnya yang akan hadir malam ini adalah Wolves vs Crystal Palace dan Aston Villa vs Fulham. Pertandingan Manchester City vs Arsenal akan hadir pada Kamis dinihari, sedangkan Tottenham vs Manchester United berlangsung sehari setelahnya.

Jadwal Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga pekan ke-31. Real Madrid akan berlaga di kandang Girona.

Real Madrid saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 65. Mereka tertinggal 11 angka dari Barcelona yang ada di puncak. Girona ada di posisi ke-11 dengan nilai 38.

Simak jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-33, live Vidio)

Rabu, 26 April 2023

01:30 Wolves vs Crystal Palace

01:45 Aston Villa vs Fulham

02:00 Leeds United vs Leicester City.

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport dan Vidio)

Rabu, 26 April 2023

00:30 Cadiz vs Osasuna

00:30 Girona vs Real Madrid

03:00 Real Betis vs Real Sociedad.

Pilihan Editor: Vincent Kompany Jadi Pelatih Terbaik Championships

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.