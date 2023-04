Jadwal Bola Rabu Malam 26 April 2023: Ada Manchester City vs Arsenal, Juga Aksi Chelsea, Liverpool, Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 26-27 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir sejumlah pertandingan pekan ke-33. Laga besar akan tersaji, yakni Manchester City vs Arsenal.

Ini akan menjadi duel dua besar klasemen, sekaligus laga yang berpengaruh pada persaiangan perebutan gelar juara. Pemenang laga ini berpeluang besar manjadi juara.

X

Arsenal kini memuncaki klasemen dengan nilai 75 dari 32 laga. Mereka unggul 5 poin dari Man City yang ada di posisi kedua dan baru bermain 30 kali.

Jadwa Liga Inggris lainnya yang akan hadir malam ini adalah Chelsea vs Brentford dan West Ham vs Liverpool.

Jadwal Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga pekan ke-31. Barcelona akan berusaha terus mendekat diri dengan gelar juara dengan merebut kemenangan di kandang Rayo Vallecano.

Pada laga Liga Spanyol lainnya, Atletico Madrid akan menjamu Mallorca.

Simak jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-33, live Vidio)

Kamis, 27 April 2023

01:30 Nottingham Forest vs Brighton

01:45 Chelsea vs Brentford

01:45 West Ham vs Liverpool

02:00 Manchester City vs Arsenal.

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport, Vidio)

Kamis, 27 April 2023

00:30 Atletico Madrid vs Mallorca

00:30 Getafe vs Almeria

03:00 Celta Vigo vs Elche

03:00 Rayo Vallecano vs Barcelona.

Pilihan Editor: Demi Lionel Messi, Barcelona Disebutkan Akan Jual 3 Pemain Ini

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.