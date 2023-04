Hasil - Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-31: Rayo Vallecano vs Barcelona 2-1, Atletico Madrid Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Kamis dinihari, 27 April 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-31. Barcelona kalah, sedangkan Atletico Madrid menang.

Barcelona menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memperbesar keunggulan di puncak klasemen Liga Spanyol. Mereka secara mengejutkan kalah 1-2 saat berlaga di markas Rayo Vallecano.

Barcelona kebobolan oleh gol Alvaro Garcia (menit 19) dan Fran Garcia (53). Mereka kemudian hanya bisa membalas sekali lewat gol Robert Lewandowski (83).

Dengan tujuh pertandingan tersisa, Barca masih berada di puncak klasemen dengan 76 poin. Blaugrana unggul 11 poin dari tim peringkat kedua Real Madrid, yang sehari sebelumnya juga kalah 2-4 dari tim papan bawah Girona.

Rayo Vallecano tampil berani di kandangnya, Estadio de Vallecas. Mereka mengentikan tujuh pertandingan tak terkalahkan Barca di liga dan kini berada di urutan kesembilan dengan 43 poin, terpaut empat poin dari zona kualifikasi Eropa.

Dalam pertandingan lain, Atletico Madrid menang 3-1 saat menjamu Mallorca. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Matija Nastasic, lalu berbalik unggul lewat gol Rodrigo de Paul, Alavaro Morata, dan Yannick Carrasco.

Kini Atletico ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 60. Mallorca ada di posisi ke-11 dengan nilai 40.

Liga Spanyol Pekan Ke-31

Rabu, 26 April 2023

Cadiz vs Osasuna 0-1

Girona vs Real Madrid 4-2

Real Betis vs Real Sociedad 0-0.

Kamis, 27 April 2023

Atletico Madrid vs Mallorca 3-1

Getafe vs Almeria 1-2

Celta Vigo vs Elche 1-0

Rayo Vallecano vs Barcelona 2-1

Jumat, 28 April 2023

00:30 Valencia vs Valladolid

00:30 Villarreal vs Espanyol

03:00 Athletic Bilbao vs Sevilla.

