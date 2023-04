Hasil - Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-33: Tottenham vs Manchester United 2-2, Newcastle Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Jumat dinihari, 28 April 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-33. Manchester United ditahan Tottenham Hotspur, sedangkan Newcastle United mengalahkan Everton.

Manchester United (MU) bermain imbang dengan Tottenham Hotspur dengan skor 2-2 pada pertandingan di Stadion Tottenham Hotspur, London.

Man United mampu unggul lebih dulu melalui Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Namun, Tottenham bisa dapat menyamakan kedudukan berkat gol Pedro Porro serta Son Heung-min.

Hasil imbang ini membuat Manchester United mulai tertinggal dalam persaingan berebut posisi tiga besar klasemen. Mereka kini ada di urutan keempat dengan torehan 60 poin dari 31 laga.

Mereka tertinggal dua angka dari Newcastle United yang dalam laga lain mampu menang 4-1 dari Everton. MU sedikit diuntungkan karena masih memiliki satu laga tertunda yang belum dimainkan.

Bagi Tottenham Hotspur, hasil seri ini mengantar mereka naik dua tingkat ke urutan kelima klasemen. Spurs mengemas 54 poin dari 33 pertandingan, unggul selisih gol dari Aston Villa yang ada di bawahnya.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-33

Rabu, 26 April 2023

Wolves vs Crystal Palace 2-0

Aston Villa vs Fulham 1-0

Leeds United vs Leicester 1-1.

Kamis, 27 April 2023

Nottingham Forest vs Brighton 3-1

Chelsea vs Brentford 0-2

West Ham vs Liverpool 1-2

Manchester City vs Arsenal 4-1.

Jumat, 28 April 2023

Everton vs Newcastle United 1-4

Southampton vs Bournemouth 0-1

Tottenham vs Manchester United 2-2.

Klasemen Liga Inggris



