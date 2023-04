Jadwal Bola Jumat 28 April 2023: Dortmund, Ronaldo bersama Al Nassr, Juga Ada Liga Spanyol dan Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 28-29 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadal pekan ke-32. Malam ini akan berlangsung satu laga, yakni Osasuna vs Real Sociedad. Osasuna kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 44. Sociedad berada di posisi keempat dengan nilai 55.

Dari Liga Italia akan hadir dua laga pekan ke-32. Lecce akan menjamu Udinese, sedangkan Spezia menyambut Monza. Jadwal Liga Italia pekan ini juga akan menghadirkan laga AS Roma vs AC Milan, pada Sabtu malam, serta Inter vs Lazio pada Minggu malam.

Liga Jerman pekan ke-30 akan menampilkan laga Bochum vs Dortmund. Dalam laga ini Dortmund akan berusaha merebut kemenangan dan menjaga posisi puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 60, unggul satu angka dari Bayern Munchen. Bochum di urutan ke-15 dengan nilai 27.

Liga Prancis pekan ke-33 akan diisi laga Strasbourg vs Lyon. Sedangkan dari Liga Arab Saudi akan kembali menampilkan aksi Cristiano Ronaldo. Ia dan Al Nassr akan menghadapi Al Raed. Saat ini Al Nassr menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 53 dari 24 laga, tertinggal 6 angka dari Al-Ittihad.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga Spanyol Pekan Ke-32

(Live Bein Sport, Vidio)

02:00 Osasuna vs Real Sociedad.

Liga Italia Pekan Ke-32

(Live Bein Sport, Vidio)

23:30 Lecce vs Udinese

01:45 Spezia vs Monza.

Liga Jerman Pekan Ke-30

(Live Mola TV)

01:30 Bochum vs Dortmund.

Liga Prancis Pekan Ke-33

(Live Vidio)

02:00 Strasbourg vs Lyon.

Liga Arab Saudi Pekan Ke-24

(Live iNews TV)

01:30 Al Nassr vs Al Raed.

