Jose Mourinho Tolak Pendekatan Chelsea, Ingin Tetap Bertahan di AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Masa depan Jose Mourinho telah menjadi topik diskusi dalam beberapa bulan terakhir, dengan kontraknya di AS Roma yang akan berakhir pada Juni tahun depan. Pelatih Portugal ini juga dikaitkan dengan sejumlah pekerjaan, termasuk timnas Brasil dan klub Paris Saint-Germain (PSG).

Mourinho mengingatkan banyak orang mengenai kualitasnya di ruang ganti saat menangani Roma. Juru taktik berusia 60 tahun itu membimbing mereka meraih gelar Eropa utama pertama mereka musim lalu di Liga Conference. Tetapi di musim ini situasinya lebih sulit, tetapi Giallorossi masih berada di semifinal Liga Europa.

Saat ini, AS Roma terlempar dari posisi empat besar. Tim asuhan Mourinho kini di urutan keenam klasemen sementara Serie A dengan mengemas 57 poin setelah memainkan laga pekan ke-32 yang berakhir imbang 1-1 melawan AC Milan pada Sabtu lalu.

X

Sementara, di Liga Europa, Roma yang berhasil menembus semifinal akan menghadapi Leverkusen di kandang lebih dulu pada Kamis, 11 Mei 2023, waktu setempat, sebelum bermain tandang sepekan kemudian.

Dilansir Corriere dello Sport, Mourinho dihubungi oleh salah satu direktur Chelsea, yang ingin membahas kemungkinan dia mengambil pekerjaan di London Barat. Dia berniat menambahkan namanya dalam daftar kandidat potensial.

Baca Juga: Jurgen Klopp Cedera Hamstring Usai Selebrasi Gol Diogo Jota saat Liverpool Bekuk Tottenham Hotspur

Bagi Mourinho, Chelsea adalah tim penting dalam perjalanan kariernya sebagai pelatih. Dia dua periode menangani The Blues, yakni Juli 2004 - September 2007 dan Juli 2013 - Desember 2015.

Di periode pertama, dia mempersembahkan tujuh gelar, yakni dua gelar Liga Inggris pada musim pertama dan keduanya, satu gelar Piala FA (2006/2007), dua Piala Liga Inggris (2004/2005 dan 2006/2007), dan satu Community Shield (2005).

Periode kedua, The Special One membawa The Blues mengakhiri musim 2013/2014 di peringkat ketiga, terpaut empat poin dari juara saat itu, Manchester City. Satu musim berselang, dia meraih trofi perdananya untuk masa kepemimpinan keduanya, Piala Liga Inggris 2015. Di akhir musim, Mourinho meraih trofi Liga Inggris musim 2014/2015.

Total sembilan gelar juara berhasil diraih Mourinho bersama Chelsea. Torehan prestasi gemilang itu tak lantas membuatnya ingin kembali menangani klub Liga Inggris yang kini diasuh pelatih sementara Frank Lampard.

Pendekatan Chelsea yang tengah mencari pelatih permanen usai pemecatan Graham Potter ditolak oleh Jose Mourinho. Dia lebih tertarik untuk tetap bertahan di AS Roma. Dia pun berencana untuk bertemu dengan pemilik klub Dan Friedkin membahas masa depannya bersama Gillorossi.

FOOTBALL ITALIA, TRANSFERMARKT

Pilihan Editor: Manchester United Pantau Penyerang AS Roma Tammy Abraham, Alternatif untuk Bintang Tottenham Harry Kane