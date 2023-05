Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-34: AS Roma vs Inter 0-2, AC Milan vs Lazio 2-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 6-7 Mei 2023, menampilkan pertandingan pekan ke-34. Inter Milan mengalahkan AS Roma, sedangkan AC Milan menekuk Lazio.

Inter Milan menang 2-0 saat berlaga di markas AS Roma, Olimpico. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Federico Dimarco pada menit ke-33 dan Romelu Lukaku pada menit ke-74.

Dalam laga lain, AC Milan sukses menekuk Lazio 2-0 di San Siro. Gol Ismael Bennacar dan Theo Hernandez memastikan Rossoneri meraih tiga poin pertamanya dalam tiga laga terakhir.

Kombinasi dua hasil ini membuat persaiangan berebut tiket Liga Champions tetap menarik, setelah Napoli menjadi juara. Lazio yang ada di posisi kedua kini terancam posisinya. Mereka mengemas nilai 64 dari 34 laga, hanya unggul satu angka dari Juventus dan Inter Milan yang ada di bawahnya.

AC Milan juga masih berpeluang finis di posisi empat besar berkat kemenangan atas Lazio itu. Mereka menempati posisi kelima dengan nilai 61, hanya tertinggal dua angka dari Inter dan Juve.

AS Roma yang terus gagal menang dalam empat laga terakhirnya terancam tak lolos ke Eropa. Mereka ada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 58, kalah selisih gol dari Atalanta yang menempati posisi keenam (zona Liga Conference).

Persaingan berebut tiket Eropa akan berlangsung kembali Minggu malam nanti. Ada satu laga penting yang akan berpengaruh, yakni Atalanta vs Juventus.

Liga Italia Pekan Ke-34

(Live Bein Sport, Vidio)

Sabtu, 6 Mei 2023

AC Milan vs Lazio 2-0

AS Roma vs Inter 0-2

Cremonese vs Spezia 2-0.

Minggu, 7 Mei 2023

17:30 Atalanta vs Juventus

20:00 Torino vs Monza

23:00 Napoli vs Fiorentina

Senin, 8 Mei 2023

01:45 Lecce vs Verona

23:30 Empoli vs Salernitana

23:30 Udinese vs Sampdoria

Selasa, 9 Mei 2023

01:45 Sassuolo vs Bologna.

