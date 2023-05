Jadwal Bola Minggu 7 Mei 2023: Arsenal, Man United, Napoli, Juventus, PSG, Timnas U-22 Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 7-8 Mei 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan SEA Games 2023.

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan rangkaian laga pekan ke-34. Malam ini akan hadir dua laga menarik: Newcastle United vs Arsenal dan West Ham vs Manchester United.

Arsenal akan berjuang untuk mengejar kemenangan demi menjaga asa juara. Mereka kini sudah tertinggal empat angka dari Manchester City.

Tugas yang menanti mereka malam ini tak mudah. Newcastle mampu bersaing di posisi tiga besar, meski masih tertinggal 13 angka dari Arsenal.

Manchester United masih berpeluang naik ke posisi ketiga. Mereka kini ada di posisi keempat dengan nilai 63, tertinggal dua poin dari Newcastle. West Ham menghuni posisi ke-15 dengan nilai 34.

Liga Italia akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-34. Napoli yang sudah juara akan menjamu Fiorentina. Laga ini kemungkinan akan jadi ajang bagi pemain dan pendukung mereka untuk merayakan gelar.

Selain aksi Napoli, malam ini juga ada laga Atalanta vs Juventus, Torino vs Monza, dan Lecce vs Verona.

Dari Liga Jerman, malam ini akan hadir Dortmund vs Wolfsburg. Liga Prancisakan menampilkan laga royes vs PSG.

Jadwal bola malam ini juga akan menampilkan pertandingan dari arena SEA Games 2023. Timnas U-22 Indonesia akan melawan Timor Leste, sedangkan Myanmar menghadapi tuan rumah Kamboja.

Indonesia saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul 2 angka dari Kamboja. Timor Leste dan Myanmar sama-sama mengemas nilai 3.

