Rekap Hasil dan Klasemen Sepak Bola SEA Games 2023: Thailand dan Vietnam Menang, Sama-sama Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Thailand dan Vietnam sama-sama lolos ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2023. Keduanya menyusul Timnas U-22 Indonesia yang sudah lebih dahulu melaju.

Tiket babak empat besar diraih Thailand dan Vietnam setelah sama-sama menang pada matchday ketiga Grup B, Senin, 8 Mei 2023. Thailand mengalahkan Laos 4-1, sedangkan Vietnam menekuk Malaysia 2-1.

Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengemas nilai 9, unggul 3 poin dari Malaysia di posisi ketiga. Dengan satu laga tersisa nilai keduanya sudah tak mungkin terkejar.

Pada matchday keempat, Kamis, 11 Mei 2023, Thailand dan Vietnam akan berebut posisi juara grup dalam pertandingan "final", karena keduanya akan saling berhadapan.

Salah satu dari tim itu berpeluang jadi lawan Timnas U-22 Indonesia di semifinal. Saat ini Indonesia sudah memuncaki klasemen dengan nilai 9 tapi belum menjadi juara grup. Dengan satu laga tersisa, tim asuhan Indra Sjafri itu baru unggul tiga poin dari Myanmar.

Skuad Garuda hanya membutuhkan hasil seri untuk menjadi juara grup pada matchday keempat, Rabu, 10 Mei 2023. Indonesia akan melawan Kamboja, yang masih berpeluang lolos karena sudah memiliki nilai 4. Myanmar akan menghadapi Filipina, yang sudah tersingkir.

Hasil dan Jadwal Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Fase Grup

Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Matchday pertama

Vietnam vs Laos 2-0

Thailand vs Singapura 3-1

Kamboja vs Timor Timur 4-0

Indonesia vs Filipina 3-0.

Matchday kedua

Filipina vs Kamboja 1-1

Myanmar vs Timor Leste 1-0

Singapura vs Vietnam 1-3

Malaysia vs Laos 5-1.

Matchday ketiga

Kamis, 4 Mei 2023

Indonesia vs Myanmar 5-0

Timor Leste vs Filipina 3-0.

Sabtu, 6 Mei 2023

Thailand vs Malaysia 2-0

Laos vs Singapura 0-0.

Matchday keempat

Minggu, 7 Mei 2023

Timor Leste vs Indonesia 0-3

Myanmar vs Kamboja 2-0.

Senin, 8 Mei 2023

Laos vs Thailand 1-4

Malaysia vs Vietnam 1-2.

Matchday Kelima

Rabu, 10 Mei 2023

16:00 Filipina vs Myanmar (iNews)

19:00 Kamboja vs Indonesia (RCTI).

Kamis, 11 Mei 2023

16:00 Singapura vs Malaysia (iNews)

19:00 Vietnam vs Thailand (iNews).

