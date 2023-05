Hasil - Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-35: Everton, Fulham, dan Nottingham Menang dalam Laga Penuh Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Selasa, 9 Mei 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-34. Everton, Fulham, dan Nottingham Forest sama-sama menang dalam laga yang diwarnai hujan gol.

Everton menang 5-1 saat berlaga di kandang Brighton. Kemenangan tersebut mengantar mereka keluar dari zona degradasi.

Abdoulaye Doucoure mencetak dua gol di babak pertama. Kiper Brighton Jason Steele mencetak gol bunuh diri dan Dwight McNeil menambahkan dua lagi buat Everton di babak kedua. Brighton hanya meraih satu gol lewat Alexis Mac Allister.

Everton meraih kemenangan pertamanya dalam lima laga terakhir. Klub Merseyside itu meninggalkan zona merah dan naik ke posisi ke-17 deangan mengoleksi 32 poin dari 35 pertandingan, unggul dua poin dari tim di zona degradasi.

Bagi Brighton, kekalahan ini belum memupus harapan untuk berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Mereka duduk di urutan ketujuh klasemen, yang merupakan zona Liga Conference, dengan 55 poin dari 33 pertandingan.

Dalam pertandingan, hujan gol juga terjadi kala Fulham menang 5-3 atas Leicester City. Willian dan Tom Cairney sama-sama memborong dua gol buat Fulham, yang dilengkapi gol Carlos.

Di kubu Leicester, Harvey Barnes memborong dua gol. Satu gol lain dicpeloskan James Maddison dari titik penalti. Satu peluang lain gagal dimanfaatkan karena Jamie Vardy tak berhasil menjebol gawang Fulham dari titik penalti.

Fulham bangakit setelah tiga laga beruntun terus kalah. Mereka ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 48.

Leicester gagal menang dalam laga ketiganya secara beruntun. Mereka terperosok ke zona degradasi, urutan ke-18 klasemen dengan nilai 30, terpaut dua dan tiga angka dari Everton dan Nottingham yang ada di atasnya.

Nottingham naik ke posisi ke-16 klasemen setelah menang 4-3 atas Southampton, yang terpuruk di dasar klasemen.

Tiga laga ini menjadi akhir jadwal pekan ke-35. Jadwal selanjutnya akan berlangsung akhir pekan ini, antara lain menampilkan laga Everton vs Manchester City, Arsenal vs Brighton, Leeds vs Newcastle United, dan Manchester United vs Wolves.

