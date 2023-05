Klasemen Sepak Bola SEA Games 2022: Timnas U-22 Indonesia Juara Grup A, Myanmar Lolos sebagai Runner-up

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-22 Indonesia berhasil memuncaki klasemen sepak bola SEA Games 2023. Tim Garuda menjadi juara Grup A setelah menang 2-1 atas melawan tuan rumah Kamboja dalam pertandingan Rabu malam, 10 Mei 2023.

Babak perttama laga berakhir 1-1. Gol Titan Agung pada menit kesembilan disamakan Kamboja lewat gol Sin Sovannmakara pada menit 45+2.

Timnas U-22 Indonesia memastikan kemenangan lewat gol Beckham Putra Nugraraha. Pemain Persib ini menjebol gawang ladwan pada menit ke-52.

Kemenangan ini mengantar Indonesia, yang sejak awal sudah lolos ke babak semifinal, memuncaki klasemen. Tim asuhan Indra Sjafri ini mengemas nilai 12 dari 4 laga.

Myanmar berada di posisi kedua dan lolos sebagai runner-up. Mereka mengemas nilai 9 setelah mengalahkan Filipina 1-0.

Indonesia dan Myanmar masih menanti lawan di babak empat besar. Thailand dan Vietnam sudah lolos ke semifinal dari Grup B. Mereka, yang sama-sama mengemas nilai 9, akan berebut posisi juara grup saat bertemu Kamis, 11 Mei 2023.

Hasil dan Jadwal Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Fase Grup

Sepak Bola Putra SEA Games 2023

Matchday pertama

Vietnam vs Laos 2-0

Thailand vs Singapura 3-1

Kamboja vs Timor Timur 4-0

Indonesia vs Filipina 3-0.