Jadwal Bola Live Kamis 11 Mei 2023: Liga Europa, Liga Conference, SEA Games 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 11-12 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Europa, Liga Conference, dan SEA Games 2023.

Liga Europa akan memasuki babak semifinal. Malam ini akan hadir dua pertandingan dari leg pertama: AS Roma vs Bayer Leverkusen dan Juventus vs Sevilla.

Hadirnya dua tim Italia dalam partai berbeda berpotensi menghadirkan final sesama Italia. Namun, hal itu akan membutuhkan perjuangan keras untuk mewujudkannya.

Juventus akan menghadapi tantangan berat dari Sevilla. Meski kurang moncer di Liga Spanyol, Sevilla dikenal sebagai tim spesialis Liga Europa dan kini tercatat sebagai tim yang paling sering juara, yakni 6 kali atau 3 gelar lebih banyak dari Juventus.

Bayer Leverkusen, asal Jerman, pernah sekali juara di ajang ini. Sedangkan AS Roma, juara Liga Conference musim lalu, baru sekali menjadi runner-up.

Malam ini juga akan hadir pertandingan leg pertama semifinal Liga Conference. Fiorentina akan menjamu Basel, sedangkan West Ham United menyambut AZ Alkmaar

Jadwal bola hari ini juga akan menghadirkan pertandingan di arena SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Vietnam dan Thailand akan berhadapan untuk berebut posisi juara Grup B.

Kedua tim saat ini sama-sama mengemas nilai 9. Pemenang dalam laga ini akan jadi juara dan melawan Myanmar di semifinal, sedangkan yang kalah akan jadi runner-up dan melawan Timnas U-22 Indonesia di babak berikutnya.

Jadwal Bola Hari Ini:

Liga Europa

(Leg pertama semifinal)

02:00 AS Roma vs Bayer Leverkusen (Moji, Vidio)

02:00 Juventus vs Sevilla (SCTV, Vidio).

Liga Conference

(leg pertama semifinal)

02:00 Fiorentina vs Basel (Vidio)

02:00 West Ham vs AZ Alkmaar (Vidio).

SEA Games 2023

(babak grup)

16:00 Singapura vs Malaysia (iNews, RCTI+)

19:00 Vietnam vs Thailand (iNews, RCTI+).

