Rekap Hasil Liga Europa Leg Pertama Semifinal: AS Roma vs Bayer Leverkusen 1-0, Juventus vs Sevilla 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari WIB, 12 Mei 2023, menampilkan pertandingan leg pertama semifinal. Juventus ditahan Sevilla, sedangkan AS Roma mengalahkan Bayer Leverkusen.

Juventus hanya bermain 1-1 saat menjamu Sevilla di Allianz Stadium, Turin. Hasil ini membuat peluang kedua tim masih serba terbuka pada leg kedua pekan depan.

Sevilla unggul lebih dahulu lewat gol Youssef En-Nesyri pada menit ke-26. Juventus kemduian bisa menyamakan kedudukan lewat gol Federico Gatti pada menit 90'+7.

Hasil ini memperpanjang catatan tak terkalahkan di kandang milik Juventus saat berlaga di kompetisi Liga Europa, yang mencapai15 kali sejak 2009.

Dalam pertandingan lain AS Roma menang saat menjamu Bayer Leverkusen. Keunggulan klub Italia itu dipastikan Edoardo Bove pada menit ke-63. Ia memanfaatkan bola pantul hasil dari tepisan Lukas Hradecky yang menghalau tendangan Tammy Abraham.

Bove, 20 tahun 360 hari, menjadi pemain termuda AS Roma yang mencetak gol di laga semifinal kompetisi Eropa.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi AS Roma untuk menyambut leg kedua di Stadion BayArena, kandang Bayer Leverkusen, pada 19 Mei 2023.

Liga Europa

Hasil Leg Pertama Semifinal

AS Roma vs Bayer Leverkusen 1-0

Juventus vs Sevilla 1-1.

Jadwal Leg Kedua Semifinal

Jumat, 19 Mei 2023

02:00 Bayer Leverkusen vs AS Roma

02:00 Sevilla vs Juventus.

