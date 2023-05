39 Tahun Andres Iniesta: Mantan Gelandang Serang Timnas Spanyol yang Berkarir dari Barcelona

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesepakbola Andres Iniesta genap 39 tahun. Berikut lika-liku Andres Iniesta dan kiprahnya di tim nasional Spanyol.

Andres Iniesta Lujan atau lebih akrab dipanggil Andres Iniesta adalah pemain sepakbola profesional Spanyol yang lahir pada 11 Mei 1984 di Fuentealbilla, Albacete. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini bermain di Barcelona dan menjadi bagian dari tim nasional atau Timnas Spanyol.

Dikutip dari sportskeeda, Iniesta mulai bermain untuk Albacete Balompie di turnamen tingkat junior di mana ia menarik perhatian para pencari bakat dari klub-klub di seluruh Spanyol. Ia kemudian bergabung dengan La Masia, yang merupakan akademi muda Barcelona.

Iniesta kemudian menjadi kapten tim Barcelona U15 untuk meraih kemenangan di Nike Premier Cup pada tahun 1999 di mana dia mencetak gol kemenangan dalam beberapa menit terakhir dan dinobatkan sebagai 'Player of the Tournament'.

Mengutip dari Britannica, dalam kompetisi internasional, Iniesta mulai bermain untuk Timnas Spanyol saat masih muda, mengumpulkan medali kejuaraan UEFA U-16 dan U-19, dan pada 27 Mei 2006, ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Rusia.

Iniesta mencetak gol kemenangan untuk Spanyol di final Piala Dunia 2010 melawan Belanda, memberinya gelar Man of the Match. Iniesta kemudian terpilih sebagai Man of the Match dan Pemain Terbaik Turnamen di Kejuaraan Eropa 2012, Spanyol menjadi negara pertama yang memenangkan dua gelar Euro berturut-turut. Penghargaan berlanjut saat Iniesta dinobatkan sebagai Pemain Terbaik UEFA di Eropa untuk 2011-2012 .

Pada Mei 2018, Andres Iniesta menandatangani kontrak 3 tahun dengan Vissel Kobe, klub sepak bola asal Jepang, dan memulai debutnya pada Juli 2018. Selanjutnya pada Agustus 2018, ia mencetak gol pertamanya untuk klub dan pada Januari 2020, ia meraih trofi pertamanya di sana tepatnya di Emperor’s Cup 2019. Mantan kapten Barcelona itu hingga kini masih merumput di Vissel Kobe.

