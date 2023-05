Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-36: Everton vs Manchester City 0-3, Arsenal vs Brighton 0-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 14-15 Mei 2023, menampilkan aksi dua tim yang terlibat persaingan perebutan gelar juara pada pekan ke-36. Manchester City menang, sedangkan Arsenal kalah.

Manchester City mampu mengalahkan Everton 3-0 di Goodison Park. Kemenangan ini membuat The Citizens semakin dekat dengan trofi juara Liga Inggris musim ini.

Ilkay Gundogan memborong dua gol buat Man City. Satu gol lain dicetak Erling Haaland.

Man City diuntungkan karena dalam laga yang berlangsung lebih larut, Arsenal gagal meraih tiga poin. Mereka takluk 0-3 saat menjamu Brighton & Hove Albion di Emirates Stadium.

Brighton membuka skor melalui gol Julio Enciso di babak kedua. Deniz Undav dan Pervis Estupinan memperbesar keunggulan timnya di penghujung babak kedua.

Dua hasil ini menempatkan Manchester City kian mapan di puncak klasemen. Mereka mengoleksi 85 poin dari 25 laga. The Citizens sudah unggul empat angka dari Arsenal yang sudah bermain 36 kali.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-36, live Vidio)

Sabtu, 13 Mei 2023

Leeds vs Newcastle 2-2

Aston Villa vs Tottenham 2-1

Chelsea vs Nottingham Forest 2-2

Crystal Palace vs Bournemouth 2-0

Manchester United vs Wolves 2-0

Southampton vs Fulham 0-2.

Minggu, 14 Mei 2023

Brentford vs West Ham 2-0

Everton vs Manchester City 0-3

Arsenal vs Brighton 0-3.

Selasa, 16 Mei 2023

02:00 Leicester vs Liverpool (SCTV).

