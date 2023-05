Jadwal Bola Kamis 18 Mei 2023: Liga Europa, Liga Conference, dan Liga Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 18-19 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Europa, Liga Conference, dan Liga Inggris.

Dari Liga Europa akan hadir pertandingan leg kedua semifinal. Sevilla akan menjamu Juventus, sedangkan Bayer Leverkusen menyambut AS Roma.

Persaingan berebut tiket final masih akan berlangsung seru dan menarik. Sevilla dan Juve bermain 1-1 pada leg pertama. Sedangkan AS Roma sudah unggul 1-0 saat menjalani leg kedua ini.

Liga Conference juga akan menampilkan pertandingan leg kedua semifinal. AZ Alkmaar akan menjamu West Ham dalam kondisi tertinggal. Sedangkan Basel aan menyambut Fiorentina dengan mengantongi keunggulan 2-1.

Jadwal bola lainnya malam ini juga akan menampilkan Liga Inggris. Newcastle akan menjamu Brighton dalam partai tunda pekan ke-25.

Newcastle masih berjuang mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 66, hanya unggul selisih gol dari Manchester United yang ada di bawahnya dan unggul satu angka dari Liverpool di posisi kelima.

Brighton juga tengah berjuang mengamankan tiket Eropa. Mereka kini ada di zona Liga Europa, dengan menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 58.

Jadwal bola selengkapnya

Liga Europa

(Leg 2 semifinal)

02:00 Sevilla vs Juventus (skor 1-1, live SCTV dan Vidio)

02:00 Bayer Leverkusen vs AS Roma (skor 0-1, live Moji dan Vidio).

Liga Conference

(Leg 2 semifinal)

02:00 AZ Alkmaar vs West Ham (Skor 1-2, live Vidio)

02:00 Basel vs Fiorentina (Skor 2-1, live Vidio).

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-25)

01:30 Newcastle vs Brighton (Vidio).

