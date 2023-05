Jadwal Bola Sabtu 20 Mei 2023: Arsenal, Man United, Barcelona, AC Milan, Bayern Munchen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 20-21 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Inila jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-37, live Vidio)

Sorotan dari jadwal malam ini terutama akan ditujukan pada Arsenal, yang akan melawan Nottingham Forest. Bila, The Gunners kalah, Manchester City akan menjadi juara tanpa bertanding.

Malam ini juga ada laga yang menarik: Bournemouth vs Manchester United. Saat ini MU (66 poin) masih berjuang menganamnkan posisinya di empat besar klasemen dan ditekan oleh Liverpool (65 poin), yang malam ini akan melawan Aston Villa.

Sabtu, 20 Mei 2023

18:30 Tottenham vs Brentford

21:00 Bournemouth vs Manchester United

21:00 Fulham vs Crystal Palace

21:00 Liverpool vs Aston Villa

21:00 Wolves vs Everton

23:30 Nottingham vs Arsenal.

Liga Spanyol

(Pekan ke-35, live Bein Sport, Vidio)

Barcelona sudah menjadi juara. Mereka akan berselebrasi malam ini di hadapan suporter sendiri, saat menjamu Real Sociedad.

Sabtu, 20 Mei 2023

02:00 Cadiz vs Valladolid

19:00 Girona vs Villarreal

21:15 Athletic Bilbao vs Celta Vigo

23:30 Almeria vs Mallorca

23:30 Getafe Elche

Minggu, 21 Mei 2023

02:00 Barcelona vs Real Sociedad.

Liga Italia

(Pekan ke-36, live Bein Sport, Vidio)

Di Liga Italia, Napoli sudah juara. Pengejaran tiga tiket lain masih berlangsung menarik. AC Milan yang ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 61, tertinggal 4 angka dari Lazio yang ada di atsasnya, akan menghadapi Sampdoria.

Sabtu, 20 Mei 2023

20:00 Cremonese vs Bologna

23:00 Atalanta vs Verona

Minggu, 21 Mei 2023

01:45 AC Milan vs Sampdoria.

Liga Jerman

(Pekan ke-33, live Mola TV)

Bayern Munchen masih memuncaki klasemen dengan keunggulan satu angka dari Dortmund. Mereka malam ini akan menjamu Leipzig. Dortmund baru akan bermain melawna Augsburg besok.

Sabtu, 20 Mei 2023

20:30 Hertha Berlin vs Bochum

20:30 Hoffenheim vs Union Berlin

20:30 Schalke Eintracht vs Frankfurt

20:30 Werder Bremen vs Koln

20.05. 23:30 Bayern Munchen vs RB Leipzig.

Liga Prancis

(Pekan ke-36, llive Bein Sport, Vidio)

Jadwal Liga Prancis malam ini akan menghadirkan dua laga, termasuk Marseille yang akan melawan Lille. Mereka ada di posisi ketiga (73 poin) di bawah PSG (81) dan Lens (75), yang masing-masing akan melawan Auxerre dan Loreint besok.

Sabtu, 20 Mei 2023

22:00 Nantes vs Montpellier

Minggu, 21 Mei 2023

02:00 Lille vs Marseille.

