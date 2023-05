Hasil Piala Dunia U-20 2023: Kolombia Kalahkan Israel, Italia Tekuk Brasil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Israel U-20 mengalami kiprahnya di Piala Dunia U-20 2023 dengan kurang baik. Mereka takluk 1-2 dari Kolombia dalam pertandingan di La Plata Stadium, Buenos Aires, Argentina, Senin dinihari WIB, 22 Mei.

Israel sempat mengawali dengan baik dan unggul lewat gol penalti Dor Turgeman. Namun, Kolombia menyamakan kedudukan lewat gol penalti Oscar Cortes (menit 77).

Gol Gustavo Puerta pada menit 90 kemudian memastikan Kolombia memenangi laga pertamanya di C. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 3, unggul selisih gol dari Jepang U-20 yang menang 2-1 atas Senegal.

Dalam pertandingan lain, Italia berhasila mengalahkan Brasil 3-2.

Cesare Casadei menjadi bintang kemenangan dalam laga itu.

Casadei memborong dua gol Italia dan memberi assist buat Matto Pati. Dua gol Brasil diborong Marcos Leonardo.

Italia kini memuncaki klasemen Grup D dengan nilai 3, unggul selisih gol dari Nigeria. Pada laga lainnya, Nigeria menang 2-1 atas Dominika.

Rekap Hasil Piala Dunia U-23, Senin Dinihari WIB:

Israel vs Kolombia 1-2

Nigeria vs Republik Dominika 2-1

Italia vs Brasil 3-2

Senegal vs Jepang 0-1.

Jadwal Piala Dunia U-23, Selasa Dinihari WIB, 23 Mei:

01:00 Inggris vs Tunisia

01:00 Prancis vs Korea Selatan

04:00 Gambia vs Honduras

04:00 Uruguay vs Iraq.

Piala Dunia U-20 2023 awalnya sudah ditetapkan akan berlangsung di Indonesia. Namun, FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah karena ada protes soal keikutsertaan Israel. Argentina, yang tak lolos ke putaran final, kemudian ditunjuk sebagai tuan rumah pengganti.

