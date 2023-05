Cristiano Ronaldo Cetak Gol Indah, Bawa Al Nassr Kalahkan Al Shabab 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo menjadi pahlawan Al Nassr saat mengalahkan tamunya, Al Shabab, dalam pekan ke-28 Liga Arab Saudi, Rabu dinihari, 24 Mei 2023. Pemain asal Portugal itu mencetak gol indah untuk memastikan skor jadi 3-2.

Al-Nassr lansyng tertinggal 2-0 oleh gol yang diborong gelandang Argentina Cristian Guanca. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol bintang Brasil Anderson Talisca dan dari Abdulrahman Ghareeb.

Ronaldo mencuri perhatian dengan golnya pada menit ke-59. Mendapat umpan di luar kotak penalti, ia membawa bola dan berhasil menghindari dua pemain lawan. Kemudian, dalam kawalan ketat, ia melontarkan tendangan keras dari luar kotak penalti yang berbuah gol.

Ronaldo's spectacular goal for Al-Nasr in tonight's match against Al-Shabaab in the Saudi League pic.twitter.com/9DcyULZSEN