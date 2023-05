Jadwal Bola Rabu 24 Mei 2023: Manchester City, Real Madrid, Juga Ada Fiorentina vs Inter Milan di Final Coppa Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 24-25 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, final Coppa Italia, dan Piala Dunia U-20.

Di Liga Inggris akan hadir laga tunda pekan ke-37. Manchester City yang sudah memastikan gelar juara musim ini akan berlaga di kandang Brighton.

Bagi Man City laga ini sudah tak punya banyak makna. Namun, kondisinya berbeda bagi Brighton, yang masih berusaha mengamankan tiket Eropa.

Brighton kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 61. Mereka akan lolos ke Liga Europa bila menang, sekaligus membuka peluang menggeser Liverpool (66 poin) dari posisi kelima.

Dari Liga Spanyol akan hadir aksi Real Madrid dan Atletico Madrid di laga berbeda. Kedua tim sudah gagal juara, karena kalah bersaing dari Barcelona. Dengan tiga laga tersisa, mereka masih berusaha berebut posisi kedua klasemen.

Atletico, yang unggul satu angka dari Madrid, akan menyambangi markas Espanyol. Sedangkan Real Madrid menjamu Rayo Vallecano.

Dari Italia akan hadir partai final Coppa Italia. Inter Milan akan berebut gelar juara dengan Fiorentina. Ini menjadi satu dari dua final yang akan dihadapi Inter menjelang akhir musim. Mereka juga akan melawan Manchester City di final Liga Champions.

Selain dari tiga ajang tersebut, pada dinihari nanti juga akan hadir rangkaian pertandingan Piala Dunia U-20 yang tengah berlangsung di Argentina. Brasil, Jepang, dan Italia akan berlaga.

Inilah jadwal bola selengkapnya:

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-37)

02:00 Brighton vs Manchester City (SCTV, Vidio).

Liga Spanyol

(Pekan ke-36, live Ben Sport, Vidio)

00:30 Elche vs Sevilla

00:30 Real Madrid vs Rayo Vallecano

00:30 Villarreal vs Cadiz

03:00 Betis vs Getafe

03:00 Espanyol vs Atletico Madrid.

Final Coppa Italia

02:00 Fiorentina vs Inter Milan (TVRI).

Piala Dunia U-20

01:00 Italia vs Nigeria (MOJI, Vidio)

01:00 Senegal vs Israel (Vidio)

04:00 Brasil vs Republik Dominika (MOJI, Vidio)

04:00 Jepang vs Kolombia (Vidio)

