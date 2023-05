Hasil Piala Dunia U-20 2023: Timnas Brasil Menang Besar, Italia dan Jepang Keok, Israel seri, Kolombia Lolos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 hari Kamis pagi, 25 Mei 2023, menampilkan kemenangan Timnas Brasil. Italia dan Jepang kalah, Israel meraih hasil seri, sedangkan Kolombia lolos ke babak 16 besar.

Dari Grup D, persaingan ketat tersaji setelah Italia kalah 0-2 dari Nigeria dalam pertandingan di Stadion Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina. Mereka kebobolan oleh Salim Fago Lawan dan Jude Sunday.

Di grup sama, Brasil, yang kalah 2-3 dari Italia paga laga pertama, berpesta gol ke gawang Republik Dominika dan menang 6-0. Gol-gol dalam laga itu dicetak enam pemain berbeda, yakni Sávio, Marcos Leonardo, Pedroso, Giovane, Marlon Gomes, dan Matheus Martins.

Kini Nigeria memuncaki klasemen dengan nilai 6 dari 2 laga. Brasil dan Italia di posisi berikutnya dengan 3 angka. Dominika belum meraih poin.

Kolombia Lolos ke 16 Besar

Dari Grup C, Kolombia berhasil merebut tiket babak 16 Besar. Mereka menang 2-1 atas Jepang. Di grup sama, Senegal ditahan Israel 1-1.

Kolombia lebih dahulu tertinggal lewat gol Riku Yamane. Namun, mereka mengejar dan berbalik unggul lewat gol Yaser Aspirilla dan Tomas Angel.

Kolombia memuncaki klasemen dengan enam poin dari dua laga yang dimainkan. Sedangkan, Jepang berada di posisi kedua dengan tiga poin. Israel dan Senegal baru meraih satu poin. Karena itu, keduanya tak mungkin mengejar Kolombia dalam satu laga tersia.

Rekap Hasil Piala Dunia U-20 2023, Kamis, 25 Mei:

Italia vs Nigeria 0-2

Senegal vs Israel 1-1

Brasil vs Republik Dominika 6-0

Jepang vs Kolombia 1-2.

Jadwal Jumat, 26 Mei 2023

01:00 Prancis vs Gambia

01:00 Uruguay vs Inggris

04:00 Iraq vs Tunisia

04:00 Korea Selatan vs Honduras.

Klasemen Piala Dunia U-20 2023



