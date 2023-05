Jadwal Bola Sabtu 27 Mei 2023: Penentuan Gelar Juara di Liga Jerman dan Liga Prancis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Bola Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 27-28 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Dunia U-20. Selain itu ada rangkaian laga Liga Jerman dan Liga Prancis yang akan menjadi penentuan juara juara.

Liga Jerman akan memasuki jadwal pekan terakhir atau ke-34. Borussia Dortmund saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 70 dari 33 laga. Mereka unggul dua angka dari juara bertahan Bayern Munchen.

Dortmund akan melawan Mainz malam ini. Mereka akan bisa memastikan diri menjadi juara bila menang.

Bayern Munchen akan berlaga di kandang Koln. Mereka masih mungkin juara bila menang, asalkan dalam laga lain Dortmund kalah.

Penentuan gelar juara juga akan tersaji di Liga Prancis yang menghadirkan laga pekan ke-37. Paris Saint-Germain (PSG) kini memuncaki klasemen dengan nilai 84 dari 36 laga, sudah unggul enam poin dari Lens.

PSG hanya membutuhkan nilai sari saat berlaga di kandang Strasbourg. Bila mereka kalah dan Lens menang atas Ajazzio, penentuan gelar juara akan berlangsung dalam pekan terakhir.

Jadwal bola malam ini juga akan menampilkan pertandingan Liga Italia dan Liga Spanyol yang sudah dijuarai Napoli dan Barcelona. Selain itu ada juga pertandingan dari Piala Dunia U-20.

Jadwal Bola Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 27-28 Mei 2023:

Liga Spanyol

(Pekan Ke-36, live Bein Sport, Vidio)

00:00 Sevilla vs Real Madrid

Liga Italia

(Pekan Ke-37, live Bein Sport, Vidio)

20:00 Salernitana vs Udinese

20:00 Spezia vs Torino

23:00 Fiorentina vs AS Roma

01:45 Inter vs Atalanta.

Liga Jerman

(Pekan ke-34, live Mola TV)

20:30 B. Monchengladbach vs Augsburg

20:30 Bochum vs Bayer Leverkusen

20:30 Dortmund vs Mainz

20:30 Eintracht vs Frankfurt Freiburg

20:30 Koln vs Bayern Munchen

20:30 RB Leipzig vs Schalke

20:30 Union Berlin vs Werder Bremen

20:30 VfB Stuttgart vs Hoffenheim

20:30 Wolfsburg vs Hertha Berlin.

Liga Prancis

(Pekan ke-37, live Bein Sport dan Vidio)

02:00 Angers vs Troyes

02:00 Clermont vs Lorient

02:00 Lens vs AC Ajaccio

02:00 Lille vs Nantes

02:00 Lyon vs Reims

02:00 Marseille vs Brest

02:00 Montpellier vs Nice

02:00 Rennes vs Monaco

02:00 Strasbourg vs PSG

02:00 Toulouse vs Auxerre.

Piala Dunia U-20

(Babak penyisihan grup)

01:00 Brasil vs Nigeria

01:00 Republik Dominika vs Italia

04:00 Jepang vs Israel

04:00 Kolombia vs Senegal.

