Hasil dan Klasemen Piala Dunia U-20 2023: Brasil Juara Grup, Italia dan Israel Lolos, Jepang Tersingkir

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada MInggu dinihari, 28 Mei, menampilkan empat pertandingan dari Grup C dan D. Timnas Brasil U-20 menjadi juara grup, Italia dan Israel lolos ke babak 16 besar, sedangkan Jepang tersingkir.

Dalam pertandingan Grup D, Brasil mengalahkan Nigeria dengan skor 2-0 di Stadion Malvinas Argentina. Tim racikan Ramon Menezes menang berkat gol Pedroso dan Marquinhos.

Dalam laga lainnya Italia menang 3-0 atas Rep Dominica. Mereka meraih kemenangan keduanya di babak grup lewat brace Casadei (19 dan 84) serta gol Ambrosino (50).

Brasil memuncaki klasemen Grup D. Mereka memiliki nilai 6, sama dengan Italia dan Nigeria, namun unggul selisih gol. Selisih gol Brasil adalah +7, diikuti Italia +2, dan Nigeria +1.

Dari Grup C, Israel lolos ke babak 16 besar, menampingi Kolombia sebagai runner-up. Kepastian itu didapat setelah mereka menang 2-1 atas Jepang dalam laga terakhirnya. Dalam laga lain di grup ini, Kolombia bermain 1-1 dengan Senegal.

Kolombia lolos sebagai juara grup dengan nilai tujuh. Israel di peringkat kedua dengan nilai empat, unggul satu angka dari Jepang.

Hasil Minggu dinihari, 28 Mei 2023

Brasil vs Nigeria 2-0

Republik Dominika vs Italia 0-3

Jepang vs Israel 1-2

Kolombia vs Senegal 1-1.

Jadwal Senin dinihari, 29 Mei 2023

01.00 Irak vs Inggris

01:00 Tunisia vs Uruguay

04:00 Honduras vs Prancis

04:00 Korea Selatan vs Gambia.

Klasemen Piala Dunia U-20 2023







