Jadwal Bola Minggu 28 Mei 2023: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Dunia U-20

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 28-29 Mei 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Dunia U-20.

Liga Inggris akan menampilkan laga pekan terakhir. Gelar juara, tiket Liga Champions, dan tiket Liga Europa sudah dipastikan. Malam ini hanya tersisa perebutan tiket Liga Conference dan penentuan dua tim terakhir yang terdegradasi.

Perebutan tiket Liga Conference akan melibatkan Aston Villa (58 poin), Tottenham (57), dan Brentford (56). Aston Villa akan melawan Brighton, Tottenham menyambangi Leeds United, sedangkan Brentford menjamu Manchester City.

Untuk tim yang terdegradasi, Southampton sudah dipastikan turun kasta. Dua posisi lainnya masih berusaha dihindari Leeds (31), Leicester (31), dan Everton (33). Malam ini, Leeds melawan Tottenham, Leicester menghadapi West Ham, dan Everton melawan Bournemouth.

Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga pekan ke-37. Barcelona yang sudah juara akan melawan Mallorca. Atletico Madrid, yang masih berebut posisi runner-up dengan Real Madrid, akan melawan Real Sociedad, yang masih berusaha memastikan tiket Liga Champions.

Sociedad mengemas nilai 68, unggul 5 angka dari Villarreal yang malam ini akan melawan Vallecano.

Liga Italia juga akan menghadirkan laga pekan ke-37. Napoli yang sudah juara akan menyambangi Bologna. Namun, perhatian akan lebih tertuju pada laga besar Juventus vs AC Milan.

AC Milan membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket Liga Champions. Mereka berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 61, unggul 4 poin dari Atalanta yang akan menghadapi Monza.

Juventus saat ini di posisi ketujuh (zona Liga Conference) dan bisa menggeser bisa naik ke posisi kelima (zona Liga Europa) bila menang dalam laga ini.

Jadwal bola malam ini juga akan menghadirkan pertandingan Piala Dunia U-20 2023. Laga Irak vs Inggris, Honduras vs Prancis, dan Korea Selatan vs Gambia akan tersaji.

