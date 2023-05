Hasil Piala Dunia U-20 2023: Amerika Serikat dan Israel Lolos ke Babak Perempat Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Rabu dinihari, 31 Mei 2023, menampilkan dua laga babak 16 besar. Timnas Amerika Serikat dan Israel lolos ke perempat final.

Amerika Serikat menang 4-0 saat menghadapi Selandia Baru di Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina. Mereka meraih gol lewat Owen Wolff (menit 14), Dylan Cowell (61), Justin Che (75), dan Roas Puksas (82).

AS akan berusaha mengejar gelar pertamanya dalam turnamen ini. Dalam 16 kesempatan sebelumnya, torehan terbaik mereka hanyalah finis keempat pada 1989.

Dalam pertandingan lain, Israel mengalahkan Uzbekistan 1-0. Mereka melaju ke babak perempat final berkat gol Anan Khalaili di masa injury time.

Israel melakukan debutnya dalam turnamen ini. Sebelumnya kehadiran mereka diprotes sejumlah kalangan di Indonesia sehingga status tuan rumah Indonesia untuk turnamen ini dicabut dan dialihan ke Argentina.

AS dan Israel masih menantikan lawan di babak perempat final. AS menanti pemenanga laga Gambia vs Uruguay, sedangkan Israel akan melawan pemenang laga Brasil vs Tunisia.

Hasil dan Jadwal Piala Dunia U-20 2023

(Babak 16 Besar)

Hasil Rabu dinihari, 31 Mei 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru 4-0

Uzbekistan vs Israel 0-1.

Jadwal Kamis dinihari, 1 Juni 2023

00:30 Brasil vs Tunisia - Moji, Vidio

00:30 Kolombia vs Slovakia - Vidio

04:00 Argentina vs Nigeria U20 - Vidio

04:00 Inggris vs Italia - Moji, Vidio.

Jadwal Jumat dinihari, 2 Juni 2023

00:30 Gambia vs Uruguay - Moji, Vidio

04:00 Ekuador vs Korea Selatan - Moji, Vidio.

