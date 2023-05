Jadwal Bola Rabu Malam, 31 Mei 2023: Sevilla vs AS Roma di Final Liga Europa, Juga Ada Piala Dunia U-20

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 31 Mei - 1 Juni 2023, akan menampilkan final Liga Europa serta 4 pertandingan Piala Dunia U-20.

Final Liga Europa akan menyajikan duel Sevilla vs AS Roma di Puskas Arena, Budapest, Hungaria. Kedua tim akan berhadapan Kamis dinihari, mulai 02.00 WIB.

Sevilla adalah raja di arena ini. Mereka sudah pernah juara enam kali, yang terakhir pada 2020. AS Roma baru akan mengejar gelar pertamanya setelah pada 1991 gagal juara dalam final pertamanya.

Keduanya akan sangat terpacu untuk menang. Selain demi gelar juara, juga demi meraih tiket Liga Champions musim depan. Keduanya gagal meraih tiket itu dari kompetisi domestik.

Pelatih Sevilla, Jose Luis Mendilibar akan dalam final kompetisi Eropa pertamanya. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, telah meraih lima trofi utama UEFA hingga saat ini. Musim lalu, ia mengantar Roma jadi kampiun Liga Conference.

Sementara itu, dari Piala Dunia U-20 2023 yang tengah berlangsung di Argentina akan hadir empat pertandingan babak 16 besar. Salah satu laga besar akan tersaji, yakni Inggris vs Italia. Kedua tim itu, juga Brasil dan Argentina, akan berusaha menyusul Amerika Serikat dan Israel yang sudah lolos.

Jadwal Bola Kamis Dinihari, 1 Juni 2023:

Final Liga Europa

Kamis, 1 Juni 2021

02:00 Sevilla vs AS Roma (SCTV, Vidio).

Piala Dunia U-20 2023

(Babak 16 Besar)

00:30 Brasil vs Tunisia (Moji, Vidio)

00:30 Kolombia vs Slovakia (Vidio)

04:00 Argentina vs Nigeria (Vidio)

04:00 Inggris vs Italia (Moji, Vidio).

