Hasil Piala Dunia U-20 2023: Brasil Lolos ke Perempat Final, Italia Singkirkan Inggris, Argentina Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Kamis dinihari, 31 Mei 2023, menampilkan empat laga babak 16 besar. Timnas Basil lolos, Italia mengalahkan Inggris, sedangkan Argentina tersingkir.

Brasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Tunisia 4-1 di Estadio Ciudad de La Plata, Buenos Airos, Argentina.

Andrey Santos mengemas dua gol untuk Brasil. Gol lainnya masing-masing dicetak oleh Marcos Leonardo dan Matheus Martins. Sedangkan gol Tunisia dicetak Mahmoud Ghorbel.

Kemenangan tersebut membuat Brasil akan berhadapan tim debutan Piala Dunia U-20, Israel di perempat final. Sehari sebelumnya Israel lolos dengan menyingkirkan Uzbekistan.

Sementara itu, Italia berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di Estadio Unico Diego Armando Maradona, La Plata. Mereka meraih gol lewat Tomasso Baldanzi dan Cesare Casadei (penalti). Gol Inggris dicetak Alfie Devine.

Italia selanjutnya akan melawan Kolombia yang lolos dengan mengalahkan Slovakia 5-1.

Pada pertandingan lain, tuan rumah Argentina gagal melaju ke babak perempat final setelah kalah 0-2 dari Nigeria di San Juan. Mereka kebobolan oleh gol Ibrahim Muhammad dan Rilwanu Sarki.

Nigeria masih menanti lawan di babak perempat final, yakni pemenang Ekuador vs Korea Selatan yang pertandingannya akan berlangsung Jumat dinihari.

Piala Dunia U-20 2023

(Babak 16 Besar)

Hasil Rabu dinihari, 31 Mei 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru 4-0

Uzbekistan vs Israel 0-1.

Hasil Kamis dinihari, 1 Juni 2023

Brasil vs Tunisia 4-2

Kolombia vs Slovakia 5-1

Argentina vs Nigeria 0-2

Inggris vs Italia 1-2.

Jadwal Jumat dinihari, 2 Juni 2023

00:30 Gambia vs Uruguay - Moji, Vidio

04:00 Ekuador vs Korea Selatan - Moji, Vidio.

