Jadwal Bola Minggu 4 Juni 2023: Laga Pekan Terakhir Liga Spanyol dan Liga Italia, Juga Piala Dunia U-20

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 4-5 Juni 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Dunia U-20 2023.

Liga Spanyol akan menghadirkan jadwal pekan terakhir atau ke-38. Barcelona yang sudah juara akan melawan Celta Vigo, yang masih berjuang lolos dari jerat degradasi.

Real Madrid dan Atletico Madrid akan berebut posisi kedua klasemen. Madrid, yang mengemas nilai 77, akan melawan Athletic Bilbao. Atletico, dengan nilai 76, akan menghadapi Villarreal.

Osasuna (50) dan Athletic Bilabo (50) akan berebut tiket Liga Conference. Osasuna akan melawan Girona, sedangkan Bilbao menghadapi Madrid.

Liga Italia juga akan menampilkan sejumlah laga pekan terakhir. Napoli, yang sudah juara, akan melawan Sampdoria. AC Milan, yang sudah dipastikan finis di urutan keempat, melawan Verona.

Atalanta (61 poin), AS Roma (60), dan Juventus (59) akan berebut posisi kelima, keenam, dan ketujuh, yang merupakan zona Liga Europa dan Liga Conference.

Dari Piala Dunia U-20 2023 yang berlangsung di Argentina akan hadir dua laga babak perempat final. Korea Selatan akan melawan Nigeria dan Amerika Serikat menghadapi Uruguay. Pemenang di laga ini sudah dinantikan Israel dan Italia di babak semifinal.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga Italia Pekan Ke-38

(Live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 4 Juni 2023

23:30 Napoli vs Sampdoria

Senin, 5 Juni 2023

02:00 AC Milan vs Verona

02:00 AS Roma vs Spezia

02:00 Atalanta vs Monza

02:00 Lecce vs Bologna

02:00 Udinese vs Juventus.

Liga Spanyol Pekan Ke-38

(Live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 4 Juni 2023

23:30 Mallorca vs Rayo Vallecano

23:30 Osasuna vs Girona

23:30 Real Madrid vs Athletic Bilbao

23:30 Real Sociedad vs Sevilla

23:30 Villarreal vs Atletico Madrid

Senin, 5 Juni 2023

02:00 Betis vs Valencia

02:00 Celta Vigo vs Barcelona

02:00 Elche vs Cadiz

02:00 Espanyol vs Almeria

02:00 Valladolid vs Getafe.

Piala Dunia U-20 2023

(Babak perempat final)

Senin, 5 Juni 2023

00:30 Korea Selatan vs Nigeria

04.:00 Amerika Serikat vs Uruguay.

