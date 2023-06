Kompetisi Seria A Liga Italia 2022-23 Tuntas, Begini Klasemen Akhir dan Daftar Top Skor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Italia 2022-23 sudah tuntas digelar. Rangkaian laga pekan terakhir atau pekan ke-38 telah berlangsung Senin dinihari, 5 Juni 2023.

Simak rangkuman hasil laga pekan terakhir:

Sabtu, 3 Juni 2023

Torino vs Inter 0-1

Cremonese vs Salernitana 2-0

Empoli vs Lazio 0-2.

Minggu, 4 Juni 2023

Napoli vs Sampdoria 2-0

AC Milan vs Verona 3-1

AS Roma vs Spezia 2-1

Atalanta vs Monza 5-2

Lecce vs Bologna 2-3

Udinese vs Juventus 0-1.

Rangkuman Kompetisi Liga Italia 2022-23

Tim Juara: Napoli

Peraih tiket Liga Champions: Napoli, Lazio, Inter Milan, AC Milan.

Peraih tiket Liga Europa: Atalanta, AS Roma

Peraih tiket Liga Conference: Juventus

Tim terdegradasi: Sampdoria, Cremonese

(Verona akan menjalani playoff degradasi melawan Spezia).

Klasemen Akhir Liga Italia 2022-23