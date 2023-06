Noel Gallagher Bagikan Playlist Spotify Untuk Fans City Jelang Final Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pertandingan final Liga Champions antara Manchester City melawan Inter Milan, Noel Gallagher membagikan playlist Spotify untuk dinikmati oleh para penggemar The Sky Blue. Dilansir dari situs resmi Manchester City, mantan personil Oasis dan penyanyi utama bandnya, Noel Gallagher’s High Flying Birds, ini memilih 15 lagu untuk Man City Spotify Takeover Playlist.

Noel Gallagher berharap penggemar Man City yang saat ini sedang harap-harap cemas akan nasib tim favoritnya dapat menikmati suasana dan pesta saat final Liga Champions melawan Inter Milan nanti. Playlist pemberian Noel ini dapat didengarkan melalui aplikasi streaming lagu Spotify dengan nama “Man City FC Official Playlist x Noel Gallagher Takeover”.

Lantas, apa saja susunan playlist Spotify dari Noel Gallagher? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Berikut susunan playlist dari Noel Gallagher untuk penggemar Manchester City menjelang final Liga Champions melawan Inter Milan, Minggu dini hari nanti.

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Open The Door, See What You Find

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Council Skies

Joy Division - Love Will Tear Us Apart

Asterix - Everybody

Primal Scream - Come Together (Hypnotone Mix)

Kid Koala - Slew Test 2

UNKLE - Do Yourself Some Good

Young Fathers - GET UP

Nolan Porter - Keep On Keepin’ On

Stephen Stills - Love The One You’re With

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Ballad Of The Mighty I

James Ray - I’ve Got My Mind Set On You

Noel Gallagher’s High Flying Birds - AKA… What A Life!

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Blue Moon Rising

Noel Gallagher’s High Flying Birds - We’re Gonna Get There In The End

Fatboy Slim, CamelPhat – Right Here, Right Now - CamelPhat Radio Edit

Gold Band - Blue Moon (Manchester City Anthems

Man City FC FanChants, MCFC Fans Songs & Manchester City Fans - Blue Moon (With Claps)

CTID - Haaland (Ha Ha Ha)

Alex Spencer - A Night To Waste

Noel Gallagher’s High Flying Birds - AKA… What A Life!

Blinkie, Bugzy Malone, Star.One - All of Me (Do for Love)

Blanco - Carpe Diem

Bring Me The Horizon - LosT

The Academic - My Very Best

Cassia, Tayo Sound - Confidence (feat tayo Sound)

The Facades - Beautiful

Liam Gallagher, DJ Premier - Diamond in The Dark - DJ Premier Remix

Oasis - Stand By Me