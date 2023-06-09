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Noel Gallagher Bagikan Playlist Spotify Untuk Fans City Jelang Final Liga Champions

Reporter

Editor

Vivia Agarta Febriati

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Noel Gallagher
Noel Gallagher
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TEMPO.CO, JakartaMenjelang pertandingan final Liga Champions antara Manchester City melawan Inter Milan, Noel Gallagher membagikan playlist Spotify untuk dinikmati oleh para penggemar The Sky Blue. Dilansir dari situs resmi Manchester City, mantan personil Oasis dan penyanyi utama bandnya, Noel Gallagher’s High Flying Birds, ini memilih 15 lagu untuk Man City Spotify Takeover Playlist.

Noel Gallagher berharap penggemar Man City yang saat ini sedang harap-harap cemas akan nasib tim favoritnya dapat menikmati suasana dan pesta saat final Liga Champions melawan Inter Milan nanti. Playlist pemberian Noel ini dapat didengarkan melalui aplikasi streaming lagu Spotify dengan nama “Man City FC Official Playlist x Noel Gallagher Takeover”.

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Lantas, apa saja susunan playlist Spotify dari Noel Gallagher? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Susunan Playlist Noel Gallagher Untuk Final Liga Champions

Berikut susunan playlist dari Noel Gallagher untuk penggemar Manchester City menjelang final Liga Champions melawan Inter Milan, Minggu dini hari nanti.

  1. Noel Gallagher’s High Flying Birds - Open The Door, See What You Find
  2. Noel Gallagher’s High Flying Birds - Council Skies
  3. Joy Division - Love Will Tear Us Apart
  4. Asterix - Everybody
  5. Primal Scream - Come Together (Hypnotone Mix)
  6. Kid Koala - Slew Test 2
  7. UNKLE - Do Yourself Some Good
  8. Young Fathers - GET UP
  9. Nolan Porter - Keep On Keepin’ On
  10. Stephen Stills - Love The One You’re With
  11. Noel Gallagher’s High Flying Birds - Ballad Of The Mighty I
  12. James Ray - I’ve Got My Mind Set On You
  13. Noel Gallagher’s High Flying Birds - AKA… What A Life!
  14. Noel Gallagher’s High Flying Birds - Blue Moon Rising 
  15. Noel Gallagher’s High Flying Birds - We’re Gonna Get There In The End
  16. Fatboy Slim, CamelPhat – Right Here, Right Now - CamelPhat Radio Edit
  17. Gold Band - Blue Moon (Manchester City Anthems
  18. Man City FC FanChants, MCFC Fans Songs & Manchester City Fans - Blue Moon (With Claps)
  19. CTID - Haaland (Ha Ha Ha)
  20. Alex Spencer - A Night To Waste
  21. Noel Gallagher’s High Flying Birds - AKA… What A Life!
  22. Blinkie, Bugzy Malone, Star.One - All of Me (Do for Love)
  23. Blanco - Carpe Diem
  24. Bring Me The Horizon - LosT
  25. The Academic - My Very Best
  26. Cassia, Tayo Sound - Confidence (feat tayo Sound)
  27. The Facades - Beautiful
  28. Liam Gallagher, DJ Premier - Diamond in The Dark - DJ Premier Remix
  29. Oasis - Stand By Me
  30. Cassia - 16-18 - Why You Lacking Energy?
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Untuk daftar lagu-lagu lain, Anda bisa mendengarkannya secara langsung pada playlist resmi yang dibuat oleh Sport Playlist di platform Spotify. Adapun nama untuk playlist resmi dari Noel Gallagher ini adalah “Man City FC Official Playlist x Noel Gallagher Takeover”.

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