Jadwal Bola Rabu 14 Juni 2023: Timnas Indonesia, Timnas Argentina, Semifinal UEFA Nations League

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 14-15 Juni 2023, akan menampilkan rangkaian laga persahabatan FIFA Matchday serta semifinal UEFA Nations League.

Dari ajang persahabatan FIFA Matchday, Timnas Indonesia dan Timnas Argentina akan menjalani pertandingan pertama sebelum bertemu di Jakarta pada 19 Juni. Indonesia akan melawan Palestina di Surabaya, sedangkan Argentina akan menghadapi Australia di Cina.

Kedua pertandingan ini akan bisa disaksikan secara langsung. Laga Indonesia akan disiarkan RCTI, sedangkan pertandingan Argentina ditayangkan Net TV.

Ajang FIFA Matchday malam ini juga akan menampilkan laga Malaysia vs Kepulauan Solomon.

Malam ini juga akan hadir pertandingan semifinal UEFA Nations League. Belanda akan menjamu Kroasia di De Kuip, Rotterdam. Laga semifinal lainnya baru akan berlangsung Kamis malam. Spanyol akan melawan Italia.

UEFA Nations League kali ini adalah edisi ketiga. Juara bertahan Prancis sudah tersisih di babak grup.

Jadwal bola selengkapnya:

Laga Persahabatan FIFA Matchday

19.00 Argentina vs Australia (Net TV)

19.30 Indonesia vs Palestina (RCTI)

20.00 Malaysia vs Kepulauan Solomon

21.30 Pakistan vs Kenya.

UEFA Nations League

(Semifinal)

01.45 Belanda vs Kroasia.

