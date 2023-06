Calon Penonton Timnas Indonesia vs Argentina Ramai-ramai Bujuk Lionel Messi Datang ke Tanah Air

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Lionel Messi batal ke Indonesia bersama skuad timnas Argentina makin kencang berembus. Hal tersebut membuat para calon penonton yang sudah membeli tiket pertandingan berusaha membujuk sang pemain agar tetap mau datang meski tak bermain.

Kedatangan Messi ke Tanah Air dalam rangka melakoni pertandingan FIFA Matchday kontra timnas Indonesia, sekaligus menjadi rangkaian tur Asia La Albiceleste. Sebelum menghadapi pasukan Merah Putih, Argentina lebih dulu bertanding melawan timnas Australia di Beijing, Cina, pada hari ini Kamis, 15 Juni 2023.

Isu batalnya Messi datang ke Indonesia pertama kali diungkapkan jurnalis Argentina, Leo Paradizo menjelang laga persahabatan Argentina melawan Australia. Melalui akun Twitter pribadinya, Leo mengatakan La Pulga hanya akan bermain dalam pertandingan tersebut.

"Messi tiba di Beijing dan menghasilkan kerumuman. Informasi eksklusif: Diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, di mana dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk pertandingan pada 19 Juni," tulis Leo.

Ketidakikutsertaan La Pulga dalam rombongan skuad La Albiceleste yang akan ke Tanah Air makin diperkuat setelah jurnalis kenamaan asal Argentina, Gaston Edul mengungkapkan hal serupa. Messi, kata Gaston Edul, tidak akan datang ke Indonesia.

"Messi akan bermain melawan Australia, namun dia tidak akan berpegian ke Indonesia. Dia tidak memainkan pertandingan ke dua (melawan Indonesia)," tulis Gaston Edul.

Pemain timnas Argentina Lionel Messi Bersama rekan-rekannya berlatih bersama menjelang bertanding melawan Timnas Australia dalam pertandingan persahabatan di Beijing Olympic Stadium, Beijing, China, 14 Juni 2023. REUTERS/Thomas Peter

Sontak para calon penonton timnas Indonesia vs Argentina pun ramai-ramai membanjiri Instagram Lionel Messi. Mereka coba membujuk peraih tujuh gelar Ballon d'Or itu untuk tetap hadir walu tak merumput.

Banyak dari mereka yang mengaku kecewa karena salah satu alasan utama membeli tiket pertandingan itu adalah ingin melihat langsung Messi. Berikut rangkuman komentarnya:

"Please come to Indonesia, I have bought the ticket and transportation and the hotel all of them are so very very expensive," tulis @barcahighlight.

"Please come and play in Jakarta, about your family vocation there are many beautiful places to visit in Indonesia like Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Yogyakarta, Borobudur temple, and many more. You just ask our Tourism Minister Mr. Sandiaga Uno or Mr. Erick Thohir where do you want to go," tulis @bektiwahyusudrajat.

"Datang lah bang Messi, kasihan warga Indonesia yang beli tiketnya mahal-mahal bang Messi, harga tiket paling murah aja 600 ribu loh bang Messi, banyak warga Indoensia rela membongkar tabungannya ataupun meminjam uang temannya untuk melihat permainan bang Messi, kasihan bang," tulis @irwan170996.

"Million of people in Indonesia waiting for you, don't make us disappointed," tulis @deluna_ve.

"Ayo ke lah ke Indonesia, Indonesia punya wisata yang bagus, kita bukan bermain bola aja tapi di sana pasti melihat wisatawan di Indonesia dan bermain-main, Indonesia itu indah," tulis @adil_alhasan001.

"If you go to Indonesia, you will look best fans in the world," tulis @choirondraw_72.

"Indonesia is one of your biggest fanbase man, don't disappoint us. Please come," tulis @justinyourwall.

Menanggapi rumor tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak bisa memastikan kedatangan sang mega bintang, namun dia menegaskan bahwa ini pertandingan Indonesia melawan Argentina, bukan Messi All Star.

"Saya berdoa Messi-nya terbang, mendarat, bermain, kan itu yang bisa saya lakukan. Jadi ini bukan pertandingan Indonesia melawan Messi All Star," ujarnya dikutip dari Antara.

Laga antara timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023. Sebelumnya, skuad Garuda telah bertanding dengan Palestina dan menuai hasil imbang 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023.

