Jadwal Bola Sabtu 17 Juni 2023: Portugal dan Belgia di Kualifikasi Euro 2024; Juga Ada Brasil, Persis Solo, dan PSS Sleman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 17-18 Juni 2023, akan menampilkan pertandingan Kualifikasi Euro 2024, laga persahabatan FIFA Matchday, dan uji coba menjelang musim baru Liga 1.

Kualifikasi Euro 2024 akan menghadirkan rangkaian matchday ketiga. Malam ini, Timnas Portugal dan Belgia akan berlaga dalam pertandingan berbeda.

Portugal akan menjamu Bosnia. Cristiano Ronaldo cs akan berusaha menjaga kesempurnaan setelah terus menang dalam dua laga awalnya. Mereka menempati puncak klasemen Grup J dengan nilai 6, unggul 2 angka dari Slovakia. Bosnia di posisi ketiga dengan nilai 3.

Belgia akan menjamu Austria dalam pertandingan Grup F. Belgia baru bermain sekali dan mampu mengalahkan Swedia 3-0. Lawannya kini memuncaki klasemen setelah terus menang dalam dua pertandingan yang dijalaninya.

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 malam ini juga akan menampilkan laga Islandia vs Slovakia dan Kepulauan Faroe vs Republik Cek.

Sementara itu, dari ajang FIFA Matchday, akan berlangsung pertandingan persahabatan yang melibatkan tim-tim dari Amerika Latin. Brasil akan menjamu Guinea, sedangkan Ekuador menghadapi Bolivia.

Dari dalam negeri akan ada sejumlah pertandingan uji coba menjelang Liga 1 2023-2024. Hari ini ada laga PSS Sleman vs Barito Putera dan Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai Motors yang disiarkan Indosiar dan Vidio.

Jadwal bola selengkapnya:

Kualifikasi Euro 2024

01:45 Portugal vs Bosnia & Herzegovina (RCTI, RCTI+)

01:45 Belgia vs Austria (iNews, RCTI+)

01:45 Islandia vs Slovakia

01:45 Albania vs Moldova

01:45 Kepulauan Faroe vs Republik Cek

01:45 Siprus vs Georgia.

Laga Persahabatan FIFA Matchday

02:30 Brasil vs Guinea

06:00 Ekuador vs Bolivia.

Uji Coba Jelang Liga 1

15:30 PSS Sleman vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

19:30 Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai Motors (Indosiar, Vidio).

