Jadwal Bola Senin 19 Juni 2023: Indonesia vs Argentina, Juga Ada Inggris dan Prancis di Kualifikasi Euro 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin malam hingga Selasa dinihari, 19-20 Juni 2023, akan menampilkan pertandingan Kualifikasi Euro 2022 dan laga persahabatan FIFA Matchday.

Jadwal kualifikasi Euro 2024 akan menampilkan rangkaian laga pekan keempat. Timnas Inggris dan Prancis akan tambil dalam pertandingan berbeda.

Inggris akan menghadapi Masedonia Utara. Saat ini mereka memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 9, unggul enam angka dari Ukraina, Italia, dan Masedonia Utara yang ada di bawahnya.

Dalam laga lain, Prancis akan menjamu Yunani. Prancis tampil sempurna dalam tiga laga sebelumnya dan kini memuncaki klasemen Grup B dengan nilai 9, unggul tiga angka dari Yunani yang ada di bawahnya dan baru bermain dua kali.

Jadwal kualifikasi Euro 2024 malam ini juga akan menghadirkan laga Slovenia vs Denmark, Swiss vs Romania, dan Turki vs Wales.

Sementara itu, dari ajang FIFA Matchday akan tersaji pertandingan Timnas Indoensia vs Argentina. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Laga FIFA Matchday lainnya malam ini antara lain Filipina vs Taiwan dan Hong Kong vs Thailand.

Jadwal bola selengkapnya:

Kualifikasi Euro 2024

23:00 Armenia vs Latvia

23:00 Finlandia vs San Marino

23:00 Ukraina vs Malta

01:45 Inggris vs Masedonia Utara

01:45 Prancis vs Yunani

01:45 Belarusia vs Kosovo

01:45 Irlandia vs Gibraltar

01:45 Irlandia Utara vs Kazakhstan

01:45 Israel vs Andorra

01:45 Slovenia vs Denmark

01:45 Swiss vs Romania

01:45 Turki vs Wales.

Laga Persahabatan FIFA Matchday

17:00 Makau vs Myanmar

18:00 Filipina vs Taiwan

19:00 Hong Kong vs Thailand

19:00 Jamaika vs Yordania

19:30 Indonesia vs Argentina (RCTI)

23:00 Qatar vs Selandia Baru.

