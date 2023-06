Peminat Laga Debut Lionel Messi Membeludak, Inter Miami Terbitkan Tiket Tambahan

TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan untuk menonton mantan bintang Barcelona dan PSG, Lionel Messi, dari jarak dekat telah meroket. Seperti dilaporkan AS pada Rabu, 28 Juni 2023, tiket pertandingan Messi dengan Inter Miami yang dirilis pertama terjual habis dan sekarang berpindah tangan lebih dari US$ 1.000 atau Rp 14,9 juta di pasar tiket.

Namun masih ada harapan bagi mereka yang ingin menyaksikan debut langsung kapten timnas Argentina itu melawan Cruz Azul setelah Inter Miami merilis detail tentang jendela tiket lebih lanjut untuk pertandingan Piala Liga itu.

#InterMiamiCF vs Cruz Azul Ticketing Update

Baca Juga: Lionel Messi Memulai Debut sebagai Aktor dalam Serial tentang Agen Pesepak Bola

Beginning Wednesday, June 28 at 10AM ET, Season Ticket Members will receive priority to purchase @LeaguesCup tickets, and deposit holders will have the next priority opportunity.

Find out all the details: https://t.co/HiJ7LaW6UX pic.twitter.com/xHqDj0K80B