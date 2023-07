Bima Sakti Kantongi Sejumlah Nama Baru untuk Timnas U-17 Usai Pantau Garuda International Cup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas U-17 Bima Sakti mengantongi sejumlah nama pemain baru untuk memperkuat Skuad Garuda di Piala Dunia U-17 2023. Nama baru tersebut berasal dari hasil pemantauan dari Garuda International Cup (GIC) 3 yang bergulir di ASIOP Training Ground, Sentul, Jawa Barat, sejak Kamis, 6 Juli hingga Ahad, 9 Juli 2023.

"PSSI memberikan kesempatan kepada siapa pun pemain Indonesia. Saya di sini (GIC) juga melihat beberapa pemain yang mungkin nanti akan diberikan kesempatan kita panggil untuk timnas U-17," ujar Bima kepada pewarta usai memantau pertandingan final GIC 3 di ATG.

Meski begitu, Bima tidak menyebut nama dan jumlah pemain yang masuk dalam radar pemantauan untuk memperkuat skuad Timnas U-17. "Kalau ini kami tidak bisa bocorkan. Kami akan TC (pemusatan latihan) dan nanti akan ada promosi dan degradasi. Seleksi lagi dan dari kompetisi GIC ini akan diberi kesempatan," ujar Bima menambahkan.

Rangkaian pertandingan GIC 3 2023 telah selesai. ASIOP berhasil menjadi juara untuk kelompok usia 17 tahun. Penutupan turnamen usia muda Garuda International Cup 3 berlangsung meriah. Selain Bima Sakti, turut hadir Committee Advisor GIC 3 Benny Sutrisno, jajaran Steering Committee GIC 3, dan perwakilan sponsor.

Persaingan edisi kali ini makin sengit karena diikuti 32 kontestan dari tujuh negara. Peserta berasal dariIndonesia, Jepang, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Pada kelompok usia 12 tahun kategori Cup, tim asal Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) berhasil mengalahkan mengalahkan ASIOP Merah 1-0 di laga final. Di posisi ketiga ditempati NFDP dan peringkat keempat diraih ASIOP Biru. Selain itu, untuk kelompok usia 12 kategori Plate menjadi milik Bali Next Generation, runner up ditempati Nahusam FA, peringkat ketiga ditempati DY FC Batam, dan peringkat keempat diraih Best FC Malaysia.

"Kami melihat semuanya, dari U-12 dan U-17. Kami datang memberikan support. Saya berharap kompetisi swasta seperti ini banyak digelar di daerah lain, hal positif untuk pembinaan usia muda. Ada tim luar negeri juga yang berpartisipasi, bagus buat pengalaman. Atmosfer U-12 lebih seru, mereka menunjukkan permainan ngotot. Di usia segitu sangat luar biasa, cara bermain bola rapi, visinya juga rapi," kata Bima.

Kelompok usia 17 tahun kategori Cup berhasil dimenangkan oleh ASIOP Merah usai mengalahkan Diklat Merden di final. Sementara di peringkat ketiga ditempati Heijnes Papua dan peringkat keempat diraih Ricky Nelson Academy.

Pada kelompok usia 17 tahun kategori Plate, Safin Pati menjadi pemenang, sedangkan runner-up diraih Woodlands Warriors Singapura. Peringkat ketiga direbut Central Visayas Filipina, dan posisi keempat ditempati FC Katipunan Filipina.

Project Director GIC 3 Wahyu Budiarto bersyukur turnamen edisi ketiga ini bisa berlangsung lancar, meriah dan sukses. “Turnamen kali ini berlangsung seru, menarik, dan berkualitas karena diikuti tujuh negara dan digelar menjelang Piala Dunia U-17 2023. Persaingan antartim juga ketat sampai di laga final. Kami bersyukur turnamen bisa berjalan sukses. Bahkan, beberapa tim sudah menyatakan komitmennya untuk ikut lagi tahun depan. Bahkan dengan membawa tim yang lebih banyak,” ujar Wahyu.

Selain sepak bola, GIC 3 juga menggelar Dance Competition se-Jabodetabek yang berhasil dimenangi Virtu 5 Dancers SMAN 5 Bogor. Kemudian runner up diraih tim The Glam dari SMAN 44 Jakarta. Sementara di peringkat ketiga diraih tim Pesona Cipta Mahakam dari SMAN 6 Jakarta. Peringkat keempat diraih oleh The Riko DC dari SMAN 2 Depok.

Daftar Juara CUP U12

Juara 1 : Johor Darul Ta'zim

Runner Up: Asiop Merah

Peringkat 3 : NFDP

Peringkat 4 : ASIOP BIRU

Daftar Juara PLATE U12

Juara 1 : Bali Next Generation

Runner Up : Nahusam FA

Peringkat 3 : DY FC BATAM

Peringkat 4 : BEST FC

DAFTAR JUARA CUP U17:

Juara 1 : Asiop Football Academy

Runner Up : Diklat merden

Peringkat 3 : HEIJNES FS

Peringkat 4 : RICKY NELSON

Daftar Juara PLATE U17

Juara 1 : Safin Patin

Runner Up : Woodlands Warriors

Peringkat 3 : cental visayas

Peringkay 4 : fc katipunan

Penghargaan Individual U-12 :

Best Coach : Mohd Hafiz Bin Zainal (JDT)

Best GK : Raul Gonzales (ASIOP)

Top skorer : M. Farish Haqiemi Bin M Azharuddin (JDT/10 gol)

Best Player : M. Farish Haqiemi Bin M Azharuddin (JDT)

Daftar Penghargaan Individual U-17

Best Coach : Ahmad Zulkifli (ASIOP)

Best GK : Dzaki Nurfaizi (ASIOP)

Top scorer: Marselinus Ama Ola (ASIOP) dan RENDGRA YANUARIE ( Ricky Nelson Academy) Torehan 5 Gol

Best Player : Ji Da Bin (ASIOP)

