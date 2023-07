Klasemen Liga 1 dan Rekap Hasil Pekan Kedua: RANS Nusantara FC ke Puncak, Bali United Terpuruk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua laga menutup pekan kedua Liga 1 2023-2024 pada Minggu malam, 9 Juli 2023. Persija Jakarta gagal meraih kemenangan di Stadion Pakansari, Bogor, usai bermain imbang melawan tuan rumah Persikabo 1973.

Hasil imbang membuat Persija Jakarta berada di peringkat ke-11 dengan dua poin. Mereka berada di bawah Persib Bandung yang sama-sama belum meraih kemenangan musim ini. Tim asuhan Luis Milla unggul produktivitas gol. Pada pekan pertama, Macan Kemayoran juga bermain imbang melawan tim berstatus juara bertahan, PSM Makassar.

Adapun di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, RANS Nusantara FC mencuri kemenangan kedua beruntun. Tim milik Raffi Ahmad tersebut berhasil meraih kemenangan atas Bhayangkara Presisi Indonesia FC. Dua kemenangan membuat RANS bercokol di puncak klasemen Liga 1 sementara dengan enam poin, unggul selisih gol atas Dewa United.

Dewa United membuntuti RANS Nusantara FC dengan mengantongi dua kemenangan pada awal musim. Setelah mengalahkan Arema FC, Dewa United berhasil mencuri tiga poin saat bertandang ke markas PSM Makassar. Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1.

Sebanyak lima tim bersaing di papan tengah. Borneo FC, Barito Putera, Persebaya Surabaya, Madura United, dan PSS Sleman sama-sama mengoleksi empat poin dari dua laga. Keenam tim tersebut berhasil meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang pada awal musim Liga 1.

Adapun Bali United terpuruk di dasar klasemen Liga 1 setelah gagal menang dalam dua laga awal. Setelah kalah mengejutkan dari PSS Sleman, tim asuhan Stefano Cugurra keok saat bertandang ke Stadion Segiri, markas Borneo FC, dengan skor 3-1.

Berikut rekap hasil lengkap Liga 1 Indonesia 2023/24 pekan kedua.

Jumat, 7 Juli 2023

PSS Sleman vs Persis Solo: 2-2

Arema FC vs Persib Bandung: 3-3

Sabtu, 8 Juli 2023

PSM Makassar vs Dewa United: 1-2

Persebaya Surabaya vs Barito Putera: 1-1

Borneo FC vs Bali United: 3-1

Persita Tangerang vs PSIS Semarang: 2-0

Minggu, 9 Juli 2023

Madura United vs Persik Kediri: 3-2

Persikabo 1973 vs Persija Jakarta: 0-0

Bhayangkara FC vs Rans Nusantara FC: 0-2

Klasemen Liga 1 hingga pekan kedua