Harga Tiket Inter Miami Meroket hingga Rp 149 Juta untuk Laga Debut Lionel Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami telah menyulut demam Messi di Miami, Florida, Amerika Serikat. Para penggemar klub MLS itu bahkan rela merogoh kocek hingga US$ 10 ribu atau sekitar Rp 149 juta untuk selembar tiket pertandingan debut mantan bintang Barcelona itu melawan Cruz Azul di Ticketmaster, yang merupakan situs web resmi penjualan tiket laga tersebut.

Meskipun masih menunjukkan bahwa ada banyak kursi yang tersisa, perusahaan itu menawarkan hadiah seharga mobil kecil yang menggiurkan bagi penonton pemegang tiket di kursi sisi lapangan.

Hanya satu stand di seluruh stadion, yakni Stadion DRV PNK yang hanya menampung 18 ribu penonton, ludes terjual. Adapun tiga sisi lainnya, tiket tersedia di hampir setiap bagian, dengan banyak kursi yang dapat dibeli di baris yang sama.

AS melaporkan pada Rabu, 12 Juli 2023, bahwa kursi seharga US$ 10 ribu masih tersisa empat lembar dan lebih dari 10 lembar yang seharga US$ 5.000. Tiket paling umum yang masih dijual adalah yang paling murah, yaitu tempat duduk di bagian sudut stadion masing-masing memiliki lebih dari 100 tiket tersisa dan dijual dengan harga US$ 250 atau Rp 3,74 juta.

Untuk pertandingan Inter Miami berikutnya, melawan Atlanta United pada 25 Juli, tiketnya sedikit lebih murah, mulai dari US$ 145 dan naik menjadi lebih dari US$ 2.000. Mereka juga jauh kurang populer, dengan jumlah tiket yang tidak terjual melewati 2.000 lembar.

Laporan menunjukkan tiket untuk setiap pertandingan Inter Miami, kandang dan tandang, terjual habis berkat kedatangan kapten timnas Argentina itu.

