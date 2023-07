Inter Miami Tambah Kapasitas Stadion DRV PNK untuk Debut Lionel Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami siap menyambut Lionel Messi ke MLS dalam transfer paling signifikan dalam sejarah sepak bola di Amerika Serikat. Messi mendarat di Florida pada Rabu lalu dan diperkirakan akan menyelesaikan dokumen pekan ini menjelang acara perkenalan secara besar-besaran pada Ahad malam, 16 Juli 2023.

Namun klub masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan Stadion DRV PNK siap menyambut kedatangan Messi. Klub milik David Beckham itu dengan tergesa-gesa mencari cara untuk memperluas kapasitas stadion dan memastikan bahwa sebanyak mungkin penggemar akan hadir untuk pertandingan pertama Messi.

Kapten timnas Argentina itu diperkirakan akan melakukan debutnya di pertandingan Piala Liga melawan Cruz Azul pada 21 Juli nanti.

Gambar di media sosial menunjukkan tribun baru sedang didirikan di area tenggara Stadion DRV PNK. Dilihat dari gambarnya, ini adalah salah satu dari tiga area perluasan di markas sementara klub di Fort Lauderdale.

Saat berdiri, Stadion DRV PNK memiliki kapasitas 18 ribu penonton, menjadikannya stadion terkecil di MLS. Inter Miami hanya berencana menggunakan venue Fort Lauderdale untuk sementara sementara mereka mencari kandang permanen di Miami, tetapi kedatangan salah seorang atlet terbesar di planet ini telah memaksa mereka menambah tribun tidak permanen.

