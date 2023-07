Manchester City Dikabarkan Berhasil Amankan Jasa Bek Muda Josko Gvardiol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim peraih treble winners musim lalu, Manchester City, dikabarkan telah mengamankan jasa bek muda Josko Gvardiol dari RB Leipzig.

Menurut pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, transfer Gvardiol terkait biaya kepindahan telah disepakati oleh kedua klub, Leipzig dan City.

“Josko Gvardiol ke Man City, here we go! Kesepakatan tercapai terkait biaya antara City dan Leipzig,” tulis Romano melalui Twitter resmi, Rabu waktu setempat.

Transfer bek 21 tahun itu tinggal selangkah lagi memperkuat City dimana Romano mengabarkan progres transfer sang pemain kini telah menyelesaikan tahapan pertama tes medis.

“Pahami bahwa Gvardiol telah menyelesaikan bagian pertama dari tes medis hari ini, kesepakatan hampir ditandatangani,” tulis Romano.

Mengenai persyaratan pribadi, jurnalis asal Italia itu mengabarkan bek tim nasional Kroasia tersebut telah menyutujui persyaratan pribadi dengan klub asuhan Pep Guardiola tersebut sejak satu bulan yang lalu.

“Gvardiol menyetujui persyaratan pribadi satu bulan lalu dengan City,” tulis Romano.

Gvardiol adalah produk akademi Dinamo Zagreb yang bergabung pada September 2010. Ia kemudian memperkuat tim muda Zagreb dari segala kelompok umur dan puncaknya debut di tim utama pada Oktober 2019 kala melawan HNK Gorica

Gvardiol membela Leipzig selama dua musim dan bersama klub yang pada musim lalu finis pada peringkat tiga Liga Jerman itu ia tampil 87 kali di seluruh kompetisi.

Bek bertinggi 1,85 meter itu telah mencetak lima gol dan tiga assists serta meraih dua trofi DFB Pokal (2021/2022 dan 2022/2023) selama kariernya bersama Die Bullen.

Pada level tim nasional, Gvardiol memiliki 21 caps dengan timnas Kroasia dan menjadi pilar penting di lini pertahanan pada dua turnamen besar yaitu Euro 2020 dan Piala Dunia 2022 Qatar.

Prestasinya di level timnas adalah meraih peringkat tiga Piala Dunia 2022 dan runner-up UEFA Nations League 2023.

