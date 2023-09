Persib Bandung Hadapi Bhayangkara Presisi Indonesia FC di Pekan 13 Liga 1, Bojan Hodak Waspadai Pemain Muda Lawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan melakoni laga tandang melawan Bhayangkara Presisi Indonesia FC dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-13 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu, 23 September 2023. Pertandingan dijadwalkan mulai 19.00 WIB dan bisa disaksikan live di Indosiar dan platform Vidio.

Persib Bandung sedang dalam tren yang bagus. Mereka tak terkalahkan dalam lima laga terakhir, dengan tiga kemenangan dan dua kali imbang. Catatan laga tandang juga tidak buruk.

Setelah kalah di kandang Persis Solo pada 8 Agustus, mereka mampu menang di kandang PSIS Semarang dan imbang lawan tuan rumah Persija Jakarta pada bulan lalu. Catatan apik ini bisa menjadi modal bagi pasukan Bojan saat bertandang ke markas Bhayangkara pada Sabtu ini.

Saat ini Persib menduduki peringkat kesembilan dengan 18 poin, sementara Bhayangkara terbenam di dasar dengan hanya mengemas enam poin, dari sekali menang dan tiga kali imbang, delapan laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Meski Persib memiliki catatan mentereng dibandingkan Bhayangkara di musim ini, Bojan tak mau meremehkan lawan. Pelatih asal Kroasia itu mewaspadai para pemain muda Bhayangkara. Ia mengatakan bahwa The Guardian bisa memberikan kejutan karena kontribusi yang diberikan para pemain mudanya.

"Mungkin akan jadi masalah jika terlalu banyak pemain muda karena kadang mereka bermasalah dengan konsistensi. Satu pekan mereka tampil baik, tapi di pekan lainnya main buruk," kata juru taktik berusia 52 tahun itu saat konferensi pers menjelang laga, Jumat, 22 September 2023, dikutip dari situs resmi klub.

"Saya juga melihat Bhayangkara FC tidak punya banyak pemain yang cedera dan bermain dengan 2-3 pemain asing," ujarnya menambahkan.

Pelatih Persib itu mengapresiasi keputusan Bhayangkara yang menggunakan banyak pemain muda. "Jika melihat untuk masa depan, mengumpulkan para pemain muda ini adalah hal yang bagus. Masalahnya sekarang, mereka berada di bawah klasemen dan berada di bawah tekanan," ucapnya.

Duel Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs Persib Bandung ini akan menjadi laga pekan ke-13 Liga 1 yang dimainkan pada Sabtu ini. Dua laga lainnya, yakni Persebaya Surabaya vs Arema FC dan Persikabo 1973 vs Persik Kediri, bakal digelar pada sore, dengan jadwal kick-off mulai 15.00 WIB.

