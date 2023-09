Hasil Sepak Bola Asian Games 2023: Iran dan Korea Utara Lolos ke Babak Perempat Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Iran dan Korea Utara lolos ke babak perempat final kompetisi sepak bola Asian Games 2023. Enam tim lainnya akan berebut tiga tiket lain, Rabu malam ini, 27 September 2023.

Iran melaju setelah menang 2-0 atas Thailand dalam pertandingan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, Rabu sore.

Mereka tampil dominan dan menang berkat gol Amir Arsalan Motahari (menit 15) serta penalti Yasin Salmani (82).

Dalam laga lain, Korea Utara menang 2-0 atas Bahrain. Mereka mendapat gol lewat Kang II Kuk-Chol (45 + 5) dan Kim Kuk-Bom (63). Korea Utara selanjut akan menanti pemenang laga Jepang vs Myanmar, Kamis malam.

Korea Selatan, Cina, dan Hong Kong hyga sama-sama menang dan lolos. Adapun Timnas U-24 Indonesia juga akan berlaga di babak 16 besar Asian Games 2023. Tim asuhan Indra Sjafri ini akan menghadapi Uzbekistan pada Kamis sore, 28 September.

Rekap Hasil dan Jadwal Babak 16 Besar Asian Games 2023

Iran vs Thailand 2-0

Korea Utara vs Bahrain 2-0.

Cina vs Qatar 1-0

Hong Kong vs Palestina 1-0

Korea Selatan vs Kirgizstan 5-1.

