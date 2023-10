Rangkuman Liga 1: Rekap Hasil Pekan Ke-15, Jadwal Siaran Langsung Pekan Ke-16, Top Skor, Klasemen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 2023-2024 pekan ke-15 sudah tuntas digelar. Kompetisi akan berhenti selama dua pekan untuk jadwal FIFA Matchday, lalu digelar lagi mulai Jumat, 20 Oktober 2023.

Dalam rangkaian pertandingan pekan ke-15 sejumlah hal menarik tersaji. Persaingan di papan atas dan papan bawah pun berlangsung kian menarik.

Borneo FC menorehkan kemenangan keempat secara beruntun dengan mengalahkan Arema FC 1-0. Mereka masih memuncaki klasemen dengan nilai 31, unggul satu poin saja dari Madura United.

Pada pekan ini, Madura United bangkit setelah menjalani dua laga tanpa kemenangan. Mereka mengalahkan tuan rumah PSM Makassar 2-0.

Persib Bandung juga meraih kemenangan keempatnya secara beruntun saat mengalahkan Persebaya 3-2. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 27, unggul satu angka dari Rans Nusantara FC yang mengalahkan PSIS Semarang 2-1.

Di papan tangah, Persija Jakarta ditahan Barito Putera 1-1. Sedangkan di papan bawah tiga tim yang ada di zona degradasi, Arema FC, Pesikabo 1973, dan Bhayangkara FC sama-sama gagal menang.

Sementara itu, pada pekan ke-16, sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk duel tim tiga besar: Borneo FC vs Persib Bandung. Selain itu ada Bali United vs Persebaya Surabaya, PSM Makassar vs Arema FC, Madura United vs Dewa United , dan Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan ke-15

Jumat, 6 Oktober 2023

Rans Nusantara FC vs PSIS Semarang 2-1

Persikabo vs Persis Solo 2-2

Dewa United vs PSS Sleman 3-1

Arema FC vs Borneo FC 0-1.

Sabtu, 7 Oktober 2023

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung 2-3

Persija Jakarta vs Barito Putera 1-1.

Minggu, 8 Oktober 2023

PSM Makassar vs Madura United 0-2

Persita Tangerang vs Persik Kediri 2-2

Bhayangkara FC vs Bali United 1-2.