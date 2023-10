Rekap Hasil Wakil ASEAN di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia dan 2 Tim Lain Lolos, 4 Kandas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ronde pertama sudah tuntas digelar, Selasa, 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia menjadi satu dari tiga tim Asia Tenggara (ASEAN) yang lolos.

Tercatat ada tujuh tim ASEAN yang berpartisipasi di ronde pertama ini, yang mempertemukan tim-tim dengan peringkat terendah. Dari jumlah itu hanya tiga yang mampu melangkah ke babak kedua.

Indonesia merupakan salah satunya. Tim asuhan Shin Tae-yong kembali menang dengan skor telak 6-0 di kandang Brunei Darussalam, Stadion Nasional Hassanal Bolkiah.

Unggul agregat 12-0 atas sesama wakil Asia Tenggara, pasukan Garuda menuju Grup F ronde Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Garuda akan bergabung dengan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina.

Wakil ketiga ASEAN yang juga lolos adalah Singapura. Bermodalkan kemenangan 2-1, The Lions kembali unggul di kandang Guam lewat skor 1-0. Gol tunggal Singapura di GFA National Training Center dilesakkan oleh Shawal Anuar pada menit ke-81.

Tim asuhan Takayuki Nishigaya kini siap-siap menghadapi tiga lawan di Grup C, yakni Korea Selatan, Cina, dan Thailand.

Tim ASEAN yang juga lolos adalah Myanmar. Mereka ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah, Makau, namun tetap lolos karena menang 5-1 pada pertemuan pertama di Yangon, pekan lalu.



Myanmar akan bergabung di Grup B, bertemu sederet tim kuat macam Jepang, Suriah, dan Korea Utara.

Sementara itu, tiga wakil lainnya ikut mengepak koper bersama Brunei Darussalam. Mereka adalah Laos, Kamboja, dan Timor Leste.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

(Ronde pertama)

Guam vs Singapura 0-1 (Agregat 1-3)

Mongolia vs Afganistan 0-1 (Agregat 0-2)



Pakistan vs Kamboja 1-0 (Agregat 1-0)

Sri Lanka vs Yaman 1-1 (Agregat 1-4)

Timor Leste vs Taiwan 0-3 (Agregat 0-7)

Makau vs Myanmar 0-0 (Agregat 1-5)



Bangladesh vs Maladewa 2-1 (Agregat 3-2)

Bhutan vs Hong Kong 2-0 (Agregat 2-4)

Laos vs Nepal 0-1 (Agregat 1-2)

Brunei vs Indonesia 0-6 (Agregat 0-12).

