Jadwal Liga Inggris Pekan Kesembilan, Klasemen, dan Top Skornya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan kesembilan. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Sabtu hingga Selasa dinihari, 21-24 Oktober 2023.

Laga besar akan tersaji pada pekan ini, yakni Chelsea vs Arsenal. Kedua tim akan berhadapan di Stamford Bridge, Sabtu malam, 21 Oktober 2023.

Chelsea baru bangkit dan meraih dua kemenangan beruntun. Namun, mereka masih tercecer di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 11.

Arsenal juga terus menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka mampu bersaing di posisi dua besar klasemen dengan nilai 20, hanya kalah selisih gol dari Tottenham Hotspur yang ada di puncak.

Pada pekan ini, Tottenham baru akan melawan Fulham pada Selasa dinihari, 24 Oktober. Karena itu, setidaknya untuk sehari, posisinya bisa dikudeta Arsenal atau Manchester City.

Man City saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 18. Tim juara bertahan ini akan menjamu Brighton pada Sabtu malam.

Jadwal menarik lainnya pada pekan kesembilan ini antara lain Liverpool vs Everton, Newcastle United vs Crystal Palace, dan Sheffield United vs Manchester United.

Pekan ini persiangan berebut posisi top skor juga akan kembali berlangsung. Erling Haaland saat ini masih berada di puncak daftar tersebut, dengan mengoleksi 8 gol. Pemain Manchester City ini unggul 2 gol dari Son Heung-min (Tottenham) dan Aleander Isak (Newcastle).