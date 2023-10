Liga 1 Pekan Ke-16 Tuntas: Simak Rekap Hasil, Jadwal Live Pekan Ke-17, Klasemen, Top Skor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-16 sudah tuntas digelar. Jadwal berikutnya akan berlangsung pada akhir minggu ini.

Sejumlah hasil menarik tersaji pada pekan ke-16. Tim di posisi tiga besar sama-sama gagal menang. Borneo FC dan Madura United masih bertahan di posisi pertama dan kedua, sedangkan Persib Bandung tergeser ke urutan keempat.

Pekan ini, duel sesama tim tiga besar terjadi. Borneo FC menjamu Persib Bandung, yang kemudian berakhir dengan skor 1-1. Gol Borneo FC lewat Leo Guntara (menit 15), dibalas gol bunuh diri Agung Prasetyo (86).

Tim posisi kedua klasemen, Madura United, juga gagal menang. Mereka takluk 1-4 saat menjamu Dewa United.

Kini Borneo FC masih memuncaki klasemen dengan nilai 32 dari 16 laga, unggul dua angka dari Madura United. Persib Bandung, yang mengemas nilai 28, tergeser ke posisi keempat.

Posisi ketiga klasemen direbut Rans Nusantara FC yang berhasil menang 2-1 saat berlaga di kandang Persija Jakarta. Kini, Rans mengemas nilai 29.

Tiga tim di zona degradasi sama-sama gagal menang. Arema FC kalah dari PSM Makassar (0-3), Persikabo keok dari PSIS Semarang (2-3), sedangkan Bhayangkara FC ditahan Barito Putera (1-1).

Persaingan berebut posisi top skor juga berlangsung kian menarik mendekati akhir putaran pertama. Alex Martins mencetak dua gol saat Dewa United mengalahkan Madura United. Ia kini menempati pundak daftar pencetak gol, bersama Gustavo Almeida (Arema FC), dengan torehan 11 gol.

Jadwal Liga 1 pekan ke-17 akan berlangsung mulai Jumat, 27 Oktober 2023. Beberapa laga menarik akan hadir, termasuk Persib Bandung vs PSS Sleman, PSIS Semarang vs Persija Jakarta, dan Borneo FC vs Dewa United.