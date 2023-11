Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Italia Pekan Ke-11: Inter Milan dan Napoli Menang, AC Milan Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duo Milan meraih hasil berbeda pada pekan ke-11 Liga Italia, Sabtu malam, 3 November 2023. Inter Milan menang, sedangkan AC Milan kalah.

Inter Milan menang 2-1 atas Atalanta pada pertandingan di Gewiss Stadium, Bergamo. Gol Inter Milan dicetak Hakan Calhanoglu (penalti) dan Lautaro Martinez. Sedangkan gol Atalanta diceploskan Gianluca Scamacca.

Atalanta harus bermain dengan 10 orang pada akhir laga. Rafael Toloi mendapat kartu kuning kedua pada masa injury time.

Kemenangan ini mengokohkan posisi Inter Milan di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 28, unggul lima poin dari Juventus di posisi kedua dan baru bermain 10 kali. Atalanta di posisi kelima dengan nilai 19.

Dalam pertandingan lain, AC Milan kalah 0-1 saat menjamu Udinese. Mereka kebobolan oleh gol Roberto Pereyra.

AC Milan gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 22. Udinese ada di urutan ke-16 dengan nilai 10.

Sementara itu, juara bertahan Napoli menang 2-0 di markas Salernitana. Mereka naik ke posisi keempat klasemen dengan nilai 21. Salernitana di dasar klasemen dengan nilai 4.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sports)

Sabtu, 4 November 2023

Bologna vs Lazio 1-0

Salernitana vs Napoli 0-2

Atalanta vs Inter Milan 1-2

AC Milan vs Udinese 0-1.

Minggu, 5 November 2023

18:30 Verona vs Monza

21:00 Cagliari vs Genoa.

Senin, 6 November 2023

00:00 AS Roma vs Lecce

02:45 Fiorentina vs Juventus.

Selasa, 7 November 2023

00:30 Frosinone vs Empoli

02:45 Torino vs Sassuolo.

Klasemen Liga Italia